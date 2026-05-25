〈財經週報-時事求是〉空氣沒有界線

空氣污染與產業供應鏈都無法在縣市之間畫出一條明確的界線。(本報製圖）

■魏錫賓

「環境」一向絢麗多彩，不是只有單一政黨的顏色，環境保護也是一樣，因為環境受到污染時，沒有人能獨外於其影響。在野黨近期推動空污防制修法的重點之一是擴大地方政府的管理、裁量權限，希望就地、直接解決污染的問題，看似有其道理，卻也是爭議之所在：空氣污染與產業供應鏈都是跨區域的存在，絕對無法在縣市之間畫出一條明確的界線。

環保與產業發展的拉鋸戰，從未停歇，從理念擴大到執行的各面向爭議，不是今日才存在。當二者都想要擁有，且缺一不可時，妥協成為無奈的選項；因此，過去處理二者衝突的方式，總是在進退之間，向其中一方前後緩行，取得共識的一向就只是程度的問題。

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環境保護要做，產業不能不發展，所以對抗不會有結束的時候，綜合一起看，得出務實的方法和效率，於是就成為合理的方向：要犧牲最小的環境代價，發展經濟，或是要能以最低的經濟成本，做好環境保護。

雖然受污染時，地方衝擊最大，但從國際比較來看，並未支持地方無限擴權。事實上，在防制污染方面，各國的做法容有差異，原則都差不了多少：「設定統一的標準、維持穩定性」。

土地面積廣大的美國有「清淨空氣法案」（Clean Air Act），國家環保局（EPA）擁有極大的協調與監督機制，在擬定標準後，雖也允許如加州政府設定特殊標準，但需經聯邦政府核准，且州與州之間的經濟影響也要納入考量，並非地方政府可單方面決定。

歐盟「工業排放指令」（IED）同樣強調減排，可是其規範的核心是要建立一致的「最佳可行技術」（BAT）標準，而非讓地方政府自由解釋，且企業一旦達標，即享有較高法規穩定性。歐洲針對空氣防制的立法與執行，更重視的是高確定性及較高的標準，而非各地方的高裁量權。

在野黨修正草案中授權地方政府禁用特定燃料或是限用，然而大型電廠供應的電力不只給單一縣市，而是支撐全台電網；半導體、鋼鐵、石化與化工產業更是全國性供應鏈的一部分。若地方政府因政治壓力或選舉考量，對特定工廠採取更嚴格標準，甚至不核發展延許可，受衝擊的將不只是地方，而是全國產業穩定與供電安全。

當能源轉型尚未成熟，卻要在缺乏配套下強化地方權力，未來可能出現地方首長把空污議題當成政治表態的工具，讓企業無所適從。這並非危言聳聽，從在野立委的提案內容，其實就可以預期。

空污防制很重要，可是治理不能建立在不確定性上，也還有許多可以加強的部分。若能透過中央訂定更嚴格的統一標準、加強污染監測與提高違規成本等，可能收效更大，而且能避免環保制度淪為另一場政治的對抗。

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