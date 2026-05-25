〈財經週報-空污法爭議〉空污法修法鎖定發電機組 全台供電恐受衝擊

《空污法》修法影響

記者林菁樺／專題報導

《空污法》修法對國家能源安全之衝擊

在野黨推動「空氣污染防制法」修正草案，將管制焦點鎖定發電機組，引發台電與產業高度憂心。台電認為，此次修法爭議不只是空污治理問題，更牽涉中央與地方權限劃分以及全國供電穩定與能源安全；尤其修正條文涉及「操作許可展延」、「限制燃料使用」及「地方加嚴排放標準」等規定，被視為對電廠衝擊最大的三大關鍵條文。

台電強調，若空污法修法增加供電不確定性，恐衝擊企業投資信心。（資料照）

最受關注的是發電機組「操作許可證展延」制度，依現行制度，當電廠已依法提出展延申請，即便地方政府尚未完成審查，機組仍可在原許可基礎下持續運轉，以避免供電中斷。但修法後，若地方政府審查延宕，機組在許可證到期後，恐將無法繼續「依原證操作」，等同必須停機等待核准。台電指出，大型發電機組屬於24小時連續運轉設施，一旦因行政程序被迫停機，將會對全台供電造成重大衝擊。

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發電機組恐被迫停機 衝擊全台供電

被視為衝擊甚大的第二項條文，則是地方政府可要求「減少燃料使用量」，甚至「禁止使用特定燃料」。台電認為，若地方政府可透過行政命令限制燃煤或天然氣使用，形同單一縣市即可影響全國性電力調度。由於台灣電網為高度互聯系統，電廠發出的電力並非只供應所在地，而是透過全國電網輸送至科學園區、都會區及產業聚落，彼此緊密串連、相互牽動。一旦重要電廠遭限制發電，不僅衝擊地方，更可能影響全國供電穩定。

台電強調台灣正全力發展半導體與AI產業，相關先進製程與大型資料中心皆高度仰賴穩定電力供應。若未來地方政府可單方面限制電廠燃料使用或要求減量，恐增加供電不確定性，也將影響企業投資信心。

擴大地方政府權限 增加供電不確定性

另一項爭議則是「空污法」修法擴大地方政府權限，可直接加嚴排放標準。能源界擔憂，未來若各縣市採取不同標準，恐形成「一國多制」，增加電廠營運與調度困難。台電副總鄭慶鴻日前即指出，能源政策本質上屬全國性事務，若「空污法」修法缺乏完整配套，卻讓地方政府能直接決定機組是否展延、減量，甚至限制燃料種類，恐對全國供電裕度造成「非常嚴重的傷害」。

台電強調，尊重國會修法權責，但電力供應必須24小時穩定不中斷，本次修法牽涉層面廣泛，除空污治理外，更涉及民生、產業與國家安全，盼國會後續審查時，能兼顧空氣品質改善與供電穩定，審慎衡量對國家能源安全的潛在衝擊。

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