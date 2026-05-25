擺脫利率干擾 投行看好金價後市

法人認為，金價並未跌破前低，下半年有機會恢復上漲動能。（法新社資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到通膨海嘯發威，不僅年底前降息無望，甚至可能扭轉為升息，全球長天期債券殖利率全線飆漲，由於黃金不孳息，利率上揚使持有黃金的機會成本增加，造成國際金價再度回到每盎司四千五百美元附近盤整；不過，法人認為，金價並未跌破前低，下半年有機會恢復上漲動能。

期元大S&P黃金ETF研究團隊指出，市場從對降息的期待轉為不再抱持希望，降息預期的修正是造成先前金價下跌的頭號兇手；不過，針對預期修正的調整通常是短時間的行為，近來黃金行情受到利率波動影響已逐漸淡化，例如主要國家長債利率創多年新高，但黃金價格卻未破前低。

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觀察投資銀行最新報告可發現，摩根大通預期年底金價目標上看每盎司六千美元，強調黃金只是暫時停頓，而非出現大翻轉，報告指出包括貨幣貶值、財政風險、地緣政治分裂等對黃金向上的利多因素依然存在；除最樂觀的摩根大通以外，高盛、美銀、瑞銀及德意志銀行等投行一致認為在全球各央行持續性買盤、主權債務危機以及資產配置需求等情況下，金價將回升至五千美元以上。

期元大S&P黃金ETF研究團隊則建議投資人，近期貴金屬市場波動大增，投資前要注意風險、須嚴守操作紀律，善設停利、停損點。

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