AI熱潮不斷 台股站穩4萬2續上攻

6月2日Computex（國際電腦展）即將登場，輝達黃仁勳、AMD蘇姿丰來台，市場有望聚焦AI浪潮，進一步推升台股向上。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受題材面加溫，再加上美股反彈，上週五台股大漲近九百點，終場大盤以四萬二二六七．九七點作收，改寫收盤歷史新高點；台股週線大漲近一千一百點、日均量達一．一兆元。法人多認為，接下來六月二日Computex（國際電腦展）即將登場，輝達黃仁勳兆元宴、AMD蘇姿丰來台演說等科技題材將再度吸引盤面資金，市場有望聚焦AI浪潮，進一步推升台股向上。

玉山科技島基金經理人王偉哲指出，美伊談判再度出現曙光，隨著油價回落、通膨疑慮暫緩，美股也展現反彈攻勢，激勵台股電子股同步轉強，加上近期回檔讓指數乖離率有所修正，使得台股上週五收盤價再創歷史高點；預料接下來Computex即將登場，資金有望再度聚焦AI浪潮。

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野村鴻運基金經理人邱翠欣表示，台灣在全球AI供應鏈中扮演關鍵角色，具備高度競爭優勢，在AI需求持續擴張帶動下，相關企業獲利持續上修，成為支撐股價表現最重要的基本面因素。

她認為，今年Computex主題定調為「AI Together」，聚焦AI基礎建設與應用落地，預期將從晶片運算能力、伺服器架構到終端應用，全方位展現AI生態系的發展藍圖，市場預期國際大廠在展會期間釋出的策略方向與新產品進展，將再度提升市場對AI長線成長的信心，並成為台股AI供應鏈的重要催化劑。

元大投顧分析，台股先前創下四萬兩千點新高後，快速回檔測試月線，儘管一度失守月線，竟又強勢反彈，維持多頭架構；美中不足的是成交值在創天量後，經過十二個交易日未再突破新高且逐漸萎縮，顯示市場對追高抱持謹慎態度，投資人需多留意。

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