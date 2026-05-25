今年接單拚創高 學者︰美國通膨是變數

經濟部統計處表示，5月後接單額每月破800億美元的機會很高。 （路透資料照）

有望首度站上9000億美元大關

〔記者廖家寧／台北報導〕試算外銷訂單五月後每月接單額破八〇〇億美元的情境，今年有望首度站上九〇〇〇億美元大關，更超越二〇二五年首度破七〇〇〇億美元紀錄。學者分析，今年來AI效應發酵讓過往傳統淡季的第一季表現不俗，影響台灣外銷表現的一大變數是美伊戰事的影響是否擴大，若能源問題推升美國通膨壓力，進而抑制美國消費動能，也會牽動台灣出口表現。

經濟部統計處表示，下半年消費性電子新品與新一代伺服器上市可望挹注外銷訂單表現，若無重大變數干擾全球經貿局勢，五月後接單額每月破八〇〇億美元的機會很高。

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中央大學經濟系教授吳大任分析，過往接單額達五〇〇億、六〇〇億美元就很不錯，近期突破八〇〇億、九〇〇億美元是非常好的成績，也是過去難以想像，從此來看AI投資熱潮至今仍未降溫。去年經濟成長超過八％的主因是出口強勁，而外銷訂單是反映出口表現的領先指標，我國出口GDP（國內生產毛額）占比近年維持在六至七成，如果今年出口再創新高，比重可能再升高。

美消費若降溫 不利我出口

吳大任續指，只要AI熱潮持續，我國外銷訂單與出口就會表現不俗，目前最大變數是美伊戰爭，伊朗局勢動盪已影響全球能源價格飆漲，台灣由於政府管控油電價格，三、四月CPI年增率壓在二％以下，但美國三、四月CPI就達三．三％、三．八％，通膨壓力較台灣大很多，因此若戰事持續，美國內部就面臨通膨較嚴重的問題，能源支出上漲也就排擠其他家庭消費支出，而美國已是台灣最大出口地區，其經濟也連動台灣出口表現，若美國家庭消費動能受通膨壓抑而降溫，對台灣出口就是一大變數。

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