中國緊縮數據監管 私募投資喊撤

中國實施更嚴格的網路安全和資料保護機制，全球私募股權（PE）公司正全面退出中國的資料中心部門，標誌著外資投入中國數位基礎設施的熱潮幾近終結。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國《金融時報》報導，由於中國實施更嚴格的網路安全和資料保護機制，使得外資持有數位基礎設施變得越來越困難，全球私募股權（PE）公司正全面退出中國的資料中心部門，標誌著外資投入中國數位基礎設施的熱潮幾近終結。

棄中國數位基建 轉戰大馬、日本、印度

繼貝恩資本（Bain Capital）和凱雷（Carlyle）私募股權基金之後，紐約華平投資（Warburg Pincus）支持的普林斯頓數位集團（PDG），正尋求以十億美元（約三一五．七億台幣）價格，出售在中國六個城市設立的資料中心。

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過去十年，中國雲端運算部門蓬勃發展，吸引許多全球私募股權公司直接投資中國的數位基礎設施。從二〇一七年起，由於阿里巴巴、騰訊和字節跳動旗下雲端供應商的強勁需求，包括貝恩資本、華平投資和凱雷等私募股權公司投入數十億美元在中國建立資料中心，認為會帶來穩定的回報。

然而，即便中國的雲端市場持續擴大，北京當局收緊網路安全和資料保護機制，使得外資持有數位基礎設施充滿政治風險。與此同時，人工智慧（AI）浪潮推升的需求，已提升資料中心的價值，讓外資有機會把它們賣給中國國內買家，並把資金重新部署在也具成長潛力、但在政治上更安全的其他亞洲國家。

全球私募股權基金態度的轉變，導致近來中國出現不少巨額交易。去年，貝恩資本將旗下Bridge Data Centers（BDC）的中國資料中心，以四十億美元賣給深圳東陽光集團帶頭的財團，但仍保留BDC的非中國業務。

凱雷二〇二〇年透過可轉換債券投資中國數位基礎設施公司世紀互聯（VNET Group），但過去兩年透過中國國有資本支持的再融資，以及電池製造商寧德時代的最終收購，持續降低對世紀互聯的曝險。

在全球私募股權公司連袂退出中國資料中心之際，他們正將數百億美元資金轉向其他亞洲國家，馬來西亞、日本和印度成為最新落腳地。

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