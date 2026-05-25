APEC部長會議3跡象 美中貿易分歧難解

剛落幕的亞太經合會（APEC）貿易部長會議所出現的三大跡象，凸顯美中之間在貿易上仍存在巨大分歧。（路透資料照）

CNBC分析 雙方續在關稅、AI、建設性戰略穩定架構議題角力

〔編譯盧永山／綜合報導〕CNBC報導，美國總統川普與中國國家主席習近平在北京會面才過了一週，剛在中國蘇州落幕的亞太經合會（APEC）貿易部長會議出現的三大跡象，凸顯美中之間在貿易上仍存在巨大分歧。

首先是關稅。根據CNBC對世界銀行資料的估算，中國經濟嚴重依賴出口和自由貿易，約占全球商品製造量的二十八％。

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北京當局針對上週川習會發布聲明指出，關稅將在更長時間內保持較低水準，但華府沒有提及關稅問題；隨後在廿三日，中國商務部長王文濤對媒體指出，確認自由貿易協定的願景是剛落幕的APEC貿易部長會議的一項重要成果。王文濤指出：「在全球和區域經濟發展中不確定和不穩定因素不斷增加的背景下，成員國將注意力重新轉向亞太自由貿易區（FTAAP），致力於透過FTAAP議程繼續推進經濟整合。」

但就在一天前，CNBC就FTAAP和自由貿易問題詢問美國貿易代表團成員時，美方的回答卻集中在貿易平衡上，這也是川普政府徵收關稅的部分理由。

其次是中國在川習會上提出「建設性戰略穩定」新架構，但細節未定。除了中國要購買二百架波音飛機和到二〇二八年前每年購買一七〇億美元的美國農產品外，雙方將如何落實建設性戰略穩定架構，目前沒有任何細節。

最後是美中互爭人工智慧（AI）主導地位。王文濤表示，APEC部長會議已就數位貿易合作達成「新共識」。當被要求詳細說明時，中國商務部國際經貿關係司司長林峰指出，有計畫讓電商公司更容易在該地區拓展業務，並致力於加強與AI相關的貿易交流；儘管他談到要努力「縮小數位落差」，但未特別提及中國AI公司。

美國駐APEC論壇高級官員梅斯（Casey K. Mace）則說，將繼續推進「把美國科技公司、數位公司定位為領導者」的計畫。美國科技公司將在七月於成都舉行的APEC數位週上舉辦研討會，雖然中國是活動東道主，但這卻是美國與二十一個APEC成員國進行交流的機會。

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