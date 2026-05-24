投資中國退場》不只台業者飲恨 日韓大馬百貨巨頭止損撤退

韓國百貨業則是在中國遭受政治與轉型雙重打擊。2017年薩德事件後，樂天百貨與樂天瑪特（超市）悉數關閉。（美聯社檔案照）

〔記者高嘉和／台北報導〕不只台灣知名百貨集團西進中國陷入虧損泥淖，隨著早年簽訂的二十到三十年長約陸續到期，近二年來日韓百貨巨頭也集體撤退，日本伊勢丹（Isetan）與伊藤洋華堂（Ito-Yokado）、韓國新世界百貨幾乎「清零」中國據點，而曾經是中國最大外資百貨的馬來西亞百盛（Parkson），去年底也關閉北京最後一個據點。

日本伊勢丹 （Isetan）曾是中國高檔百貨代名詞，如今在中國幾乎已無實體據點。（彭博檔案照）

日本伊勢丹、伊藤洋華堂清零中國據點

日本百貨公司曾是中國「高檔百貨」代名詞，伊勢丹先是在二〇二四年四月關掉天津的兩家據點，六月底更關閉營運二十七年的上海旗艦店，在中國幾乎已無實體據點。

請繼續往下閱讀...

伊藤洋華堂自一九九六年進軍中國，巔峰時期擁有十四家門店，但二〇一四年起，受到中國電商強烈衝擊，陸續關閉北京、成都多處虧損的大型店鋪；二〇二五年美國貝恩資本接手後，為快速止損，一年內連續關閉成都的「伊藤廣場店」、「金融城店」及「華府大道店」共三家大型綜合店面；今年二月更退出北京門店營運，改採「品牌授權」。

全盛期擁60家門店 大馬百盛去年撤出

馬來西亞百盛百貨曾被稱為「外資第一店」，一九九四年進軍中國，巔峰時在逾卅個城市擁近六十家門店。但長期業績下滑，去年關閉「開山之作」北京復興門店，為長達三十一年的耕耘劃下句點。

薩德案重創 南韓樂天、新世界實體店歸零

韓國百貨業則是在中國遭受政治與轉型雙重打擊。二〇一七年的「薩德（THAAD）事件」，在官方點火下，引發大規模抵制，樂天百貨與樂天瑪特（超市）悉數關閉；另一家新世界百貨（Shinsegae）將重心轉回韓國本土，在中國實體百貨接近歸零，僅保留部分免稅店相關業務或品牌出口。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法