投資中國退場》南霸天也踢鐵板 漢神西安廣場投資蒸發

台灣百貨業素有「南霸天」之稱的漢神百貨，西進中國也大踢鐵板。（資料照）

〔記者高嘉和／台北報導〕台灣百貨業素有「南霸天」之稱的漢神百貨，西進中國也踢鐵板。從國揚二〇二四年年報與二〇二五年度合併財務報告中，顯示該集團透過層層海外境外公司轉投資中國「西安漢神購物廣場」，正面臨投資價值幾近蒸發的去留難題。

國揚集團旗下的漢神百貨，二〇一四年進駐西安經濟技術開發區，由當地海榮集團興建建物，漢神承租建物二十年並負責裝潢及後續營運，打造「西安漢神購物廣場」。

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海外中轉西進投資數億 去年帳面剩120萬

國揚集團透過台商常用的層層控股架構，母公司先在塞席爾成立Century Rainbow Limited與Celestial Talent Limited兩家境外特殊目的公司（SPV），再透過香港Charm Merit Limited間接持有中國西安漢神的股權。

根據國揚二〇二五年合併財報，歷年來透過海外中轉管道西進累計投資額達數億元，但到去年底，合計「期末投資帳面金額」只剩新台幣一二〇萬餘元。

從境外控股公司資產減損來看，Century Rainbow Limited原始投資成本一．二二億元，帳面價值僅剩約一一八萬元；Celestial Talent Limited原始投入八九四〇萬元，如今帳面價值更僅剩七萬元。

其實，同集團的餐飲金雞母漢來美食早在二〇一九年就開始撤退，一口氣認賠撤出位於西安漢神購物廣場的四家餐廳。

業界分析，西安漢神購物廣場當年敲鑼打鼓成立之際，對外宣稱是漢神百貨與當地海榮集團合作投入五十億元設立大型購物中心，但是否真的有砸下那麼多錢？從財報顯示與漢神百貨是採承租營運等來看，國揚早設定止損底線；只是會不會在二十年承租期滿前「壯士斷腕」，或許漢來美食已先給出答案。

國揚：2019年已將相關海外公司出清

針對投資「西安漢神購物廣場」一事，國揚表示，二〇一四年投資後因營運不佳，於二〇一九年將海外公司全賣掉，故西安漢神與本公司已無關係，均已無任何影響；意即當漢來美食出清西安投資時，國揚也將相關海外公司全出清。

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