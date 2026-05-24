投資中國退場》西進慘賠逾百億 遠百中國據點歸零

相較於西進止損，遠百台灣事業屢創新高。（資料照）

〔記者高嘉和／台北報導〕台股今年首季季報甫出爐，遠百轉投資「重慶大都會廣場太平洋百貨有限公司」（重慶遠東城）當季認列虧損新台幣三億元，自台灣匯出三十三．四億元、期末投資帳面價值僅剩五．六億元；重慶遠東城開業不到二年就停業，遠百中國實體據點全數「歸零」，西進二十多年以大賠逾百億元止損暫退場。

開業不到2年 重慶遠東城4月底停業

遠百二〇〇二年入主太平洋崇光百貨（SOGO）後，接收其中國「太平洋百貨」體系，採取「太平洋百貨」與「遠東百貨」雙品牌，巔峰期曾在上海、北京、成都、重慶、大連等地擁有十四家店。

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遠百：階段性調整 非退出中國

開業不到二年的重慶遠東城，四月初發出《短期租賃合同》解除函，提前於四月三十日解除合約，文件明載商場將於當日營業結束後停止經營，是遠百在中國最後一家實體門店熄燈。遠百仍對外表示「階段性調整」，並非完全退出中國。

遠百是透過太平洋崇光百貨、百揚投資，轉投資位於香港的太平洋中國控股（香港）有限公司，再轉投資位於英屬維京群島的太平洋中國控股有限公司（B.V.I.）；這家B.V.I.再控股「百發（中國）投資有限公司」等中國事業，是遠百西進關鍵公司。

到今年第一季底，太平洋中國控股（B.V.I.）原始投資金額八十五．二億元，但期末投資餘額為負二十八．七億元，光這部分就賠掉逾百億元；這還不包括遠百母公司也有直接或透過其他B.V.I.管道投資中國「遠東百貨」品牌，這部分可能未全部歸集在太平洋中國控股（B.V.I.）。

台灣兩大體系 去年大賺1100億

相較於西進止損，遠百台灣事業屢創新高，去年首度突破六〇〇億元營收，另遠東SOGO營收也達五二〇億元。兩大體系合計在台灣創造破一一〇〇億元亮眼營收，這也是遠百在帳上大舉認列中國事業投資減損後，合併稅後淨利依舊可維持二十五．七億元的最大靠山。

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