A股亂象 虧損房企跨界造芯蹭漲停

中國A股亂象，一些上市房企在宣布投資晶片製造後，股價一飛衝天，漲幅甚至數倍之多，在中國散戶瘋狂搶進半導體類股之際，讓中國A股危機四伏。（路透）

〔編譯魏國金／綜合報導〕虧損累累的中國房地產開發商正轉向新的自救策略：進軍半導體生產。一些上市房企在宣布投資晶片製造後，股價一飛衝天，有些漲幅甚至數倍之多，在中國散戶瘋狂搶進半導體類股之際，讓中國的A股市場危機四伏。

上海達誠財務諮詢公司顧問丁海峰說，「晶片類股現在是散戶投資人的新寵，但是如果忽略公司的基本面，中國的交易所恐變成投機市場」。

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南華早報報導，北京房地產開發商「京投發展」在上海上市的股票十三日漲停，收二十．八五元人民幣。此前該公司宣布收購以雷射訊號生產先進晶片的西安奇芯光電科技公司二十％股份。

報導說，這家尚在虧損的房企，今年以來飆漲了三八九％。之後上海交易所發函要求京投發展澄清收購細節，並揭露其財務狀況，該公司股票二十二日跌二十三．五％報十六．九六人民幣。京投發展去年虧損十二億人民幣，虧損較前一年擴大十五．三％。

其他一些虧損的開發商與房地產相關公司，從在深圳上市的合肥城建發展公司、到磁磚與陶瓷品製造商蒙娜麗莎集團，在宣布投資晶片製造後，近期股價皆強勁反彈。

分析師估計，自二〇二〇年以來，已有超過十家虧損的開發商重組其資產，退出房地產市場，轉進晶片製造或生物技術等高科技產業。在二〇二六至二〇三〇的「十五五規劃」中，北京矢言實現人工智慧領域的科技自主，而先進晶片是該目標的核心。

上海天使投資人尹然說，「這些類股的搶進熱潮終將導致崩盤，因為相關投資交易還未讓上市公司轉虧為盈，如果股價崩盤，那些追高的散戶必然損失慘重」。

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