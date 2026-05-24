美貿易代表：近期不會課徵半導體關稅

美國貿易代表葛里爾二十二日指出，川普政府仍在評估對進口半導體課徵關稅措施，但目前沒有立即課徵新關稅的計畫。（美聯社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國貿易代表葛里爾二十二日指出，川普政府仍在評估對進口半導體課徵關稅的措施，以促進美國本土晶片製造，不過目前沒有立即課徵相關新關稅的計畫。

彭博報導，葛里爾在美光科技位於維吉尼亞州的記憶體廠擴建活動上演說強調，利用進口關稅將晶片生產帶回美國的重要性，但也明確表示，不會在「明天或下週」立即課徵關稅。

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重申仍將在正確時間課徵 以促進晶片製造回流美國

他補充，美國政府仍與業者持續就關稅課徵的時間與範圍進行討論。他說，「我們要確保在正確的時間、以正確的數額實施該關稅，從而促進晶片製造回流」。

今年一月間，美國商務部認定美國對進口半導體的依賴構成國安風險後，川普政府矢言推出晶片關稅，葛里爾的說法，進一步強調了該決心。先前川普暫緩實施晶片關稅，並指示官員與主要進口商談判。

葛里爾說，在上週川習會後，美國政府對於課徵晶片關稅的態度沒有改變，相關計畫包括制定抵銷措施，以豁免在美國設廠的晶片製造商。他指出，「你必須在這裡設廠，在此前提下，有某種係數或乘數，允許你在產能回流階段進口一定數量的晶片」。

美光承諾在美國投資兩千億美元用於製造與研發，其中包括斥資逾二十億美元升級維吉尼亞廠，另計畫在總部愛達荷州及紐約州北部，投資數百億美元建新廠。

美光：記憶體短缺持續到2026年後

美光執行長梅羅特拉說，擴廠計畫旨在增加產能，以滿足人工智慧（AI）榮景驅動的記憶體需求激增。他說，「預計此短缺將持續到二〇二六年之後，美光正與客戶努力合作，也致力與客戶達成長期供應協議，以確保他們供應的可預期性」。

記憶體需求飆升使美光今年以來股價漲逾一六三％，並加劇投資人對三星電子與SK海力士的關注。這三家記憶體大廠都面臨擴大美國產能的壓力。美國商務部長盧特尼克曾警告，若上述兩家韓企沒有擴大美國產能，恐面臨一〇〇％的關稅。

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