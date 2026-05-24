黃仁勳預告：台供鏈下半年會很忙

輝達執行長黃仁勳昨日再度訪台，下機後直奔南港出席輝達台北開發者大會Meet-A-Claw，現場參與者驚喜不已。（記者塗建榮攝）

COMPUTEX前夕 老黃提前抵台 將拜會張忠謀、魏哲家

〔記者卓怡君／台北報導〕台北國際電腦展（COMPUTEX）即將登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨下午提前來台。黃仁勳表示，這次來台有很多事情要做，和客戶、合作夥伴、員工見面與開會，也會和台積電創辦人張忠謀、董事長魏哲家見面。他說，輝達新一代平台Vera Rubin預計下半年放量，它將成為有史以來最成功的新一代產品，台灣供應鏈下半年會很忙，輝達今年將持續高速成長，明年也會強勁成長。

強調輝達今、明年都將強勁成長

黃仁勳預計六月一日在台北流行音樂中心演講，昨下午提前搭機抵台；外界高度關注北士科輝達台灣總部的進度，外傳黃仁勳將出席下週的動土典禮，對此黃仁勳昨語帶神祕地表示，如果公司有活動的話，他應該要去參加，甚至可能向大家展示新大樓的設計。

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黃仁勳強調，每一套Vera Rubin由將近二〇〇萬個零件組成，需要台灣一〇〇到一五〇家生態系夥伴共同打造，這是輝達歷史上最大也是最快速的產品發表，也可能是台灣歷史上最重大的產品發表。

Vera Rubin估下半年放量 150家台廠待命

黃仁勳說，目前台灣供應鏈還在全力生產GB系列AI伺服器，同時間也要啟動Vera Rubin爬坡，輝達必須提早二至三年規劃產品，並與全球最大供應鏈及合作夥伴密切合作，感謝台灣供應鏈長年的支持，協助輝達持續成長。

黃仁勳昨驚喜現身輝達台北開發者大會「Meet‑A‑Claw」，讓現場參與者興奮無比；黃仁勳表示，「龍蝦」（AI代理）讓大家都可打造自己的AI，實在太不可思議了，現在他在工作上會使用他的龍蝦，他的兒子Spencer（黃勝斌）更在家裡使用一台大型電腦用來運行他的龍蝦，兒子的龍蝦會幫助Lori（黃仁勳老婆）、他本人以及整個家庭做很多事情。

他說，你只要告訴龍蝦「你的角色是什麼」，也許是軟體工程師、數位藝術家或建築師或室內設計師，例如想要一棟義大利風格的房子，先給它房子的平面配置與結構圖，希望設計出一個漂亮的客廳與廚房，並以三D圖像呈現，再告訴它要使用哪些工具，像是Blender電腦繪圖軟體、AutoCAD或OpenAI的影片與影像工具等，它就會幫你設計，這真的非常驚人。

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