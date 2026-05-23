盤勢分析》AI扭轉盤勢 可偏多操作

（路透）

美伊談判傳出即將有結果，激勵美股前天尾盤拉高，台股在此激勵下，多頭展開第二天急行軍，昨日IC設計龍頭聯發科（2454）、被動元件、矽光子、ABF載板、低軌衛星、面板、記憶體等相關族群股價全面噴出，台積電（2330）股價走穩，超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰訪台，宣布加碼投資台灣供應鏈逾100億美元，AMD合作夥伴股價應聲大漲，日月光（3711）、力成（6239）直奔漲停，本週一度大跌回測4萬點大關與月線的台股，短短兩天順利攻克4萬2000點，收盤價再創歷史新高，加權指數終場上漲899.76點，收在4萬2267.97點，成交量約1.2兆元，本週上漲1095.61點，漲幅2.66%。

國票證券指出，美伊傳出已完成最終協議草案，引領美股4大指數全數收漲，輝達最新財報與展望皆優於市場預期，顯示全球AI資本支出動能仍未放緩，AI相關族群再度獲得資金回流，台股成交日均量仍維持在1兆元之上，市場資金充沛，加上主動式ETF持續募集與進場布局，為下檔提供一定支撐力道，在多頭結構尚未遭到破壞之前，仍可偏多操作。

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三大法人昨合計買超約1066.7億元，其中外資大買761.3億元、投信買超110.6億元、自營商買超194.7億元；外資台指期淨空單昨增加2029口，累積外資期貨淨空單逾4.64萬口。（記者卓怡君）

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