財經青紅燈》國銀新南向油門續催

國銀積極拓展「新南向國家」商機。根據統計，新南向海外分支機構（含分、子行）今年第一季大賺75.1億元，寫下史上同期最高金額，年增10.3億元或16%，顯示新南向已是國銀海外獲利的重要引擎；且無論從「實際獲利貢獻」或「分散市場風險」等角度來看，這是「值得」且「必須」繼續走的方向。

「新南向」包括東協10國、南亞6國及紐澳2國等18國。從2017年開始，政府持續推動「新南向政策」，行政院並通過「新南向政策─金融支援」，包括鼓勵國銀赴新南向國家增設據點，並擴大對新南向企業授信放款等，持續推升新南向動能。

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從獲利表現來看，新南向據點為國銀海外獲利的「重中之重」，今年第一季稅前盈餘達75.1億元，獲利占比達26%，僅次於香港；若以目前狀況來看，新南向國家今年全年獲利很有機會突破300億元大關，對國銀來說是商機無限；獲利能如此強勁突出，主要受惠利息、手續費與投資等三大收益同步成長。

進一步分析新南向的各地區獲利表現，今年首季以新加坡增加6.3億元居冠，澳洲排名第二，增加1.4億元；近年台商赴新南向國家設廠，區域資金調度需求增加，且新加坡具金融與資金樞紐優勢；澳洲也是先進國家，聯貸融資與金融服務的需求，使國銀前進新南向國家持續升溫。

從國家經貿戰略來看，新南向是正確方向與道路，尤其從整體風險控制的角度，為避免台灣經貿過度對中國依賴，風險集中單一市場，新南向勢必是得持續踩油門、加大布局的重要市場。（王孟倫）

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