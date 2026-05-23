台泥：3公司洽談投資Molicel

台泥董事長張安平（記者楊雅民攝）

小股東提議改掛循環能源股 張安平︰在歐洲上市可考慮

〔記者楊雅民／台北報導〕台泥（1101）昨召開股東會，台泥董事長張安平表示，AI可以運作，是因為有高效率電池，直言三元電池廠如果沒有發生火災，今年電芯品牌Molicel營運絕對是正數，雖然三元電池廠清理大概還要半年，但Molicel有一個能量密度跟能量放度最高的電池製程，正在做實驗線，透露目前有3家公司在跟Molicel洽談投資。

三元廠清理雖仍需半年 電池製程已在實驗線

現場有小股東提議台泥改掛為循環能源股，張安平說，「這個建議非常好，但我對這個1101的股號是有點取捨的」，但在歐洲上市可以考量換個類別；也有小股東砲轟台泥歐洲投資NHOA等新能源事業仍虧損、三元電池廠燒掉也虧了100多億，「學費還要繳多久？」

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張安平表示，「不是每樣東西今天投資、明天就可以賺錢」，他並以台積電為例指出，「各位知道台積電花了多少年才賺錢嗎？」強調台泥是工業投資，進入能源產業是從零開始，本來就需要長時間投入與建立能力。

台泥總經理程耀輝則表示，台泥已成功擺脫對單一市場的依賴，徹底轉型為跨國集團。今年第一季歐洲市場營收規模達19億歐元，占比已達42%，超越台灣市場的38%，中國營收占比已低於2成，歐洲已正式成為台泥最核心的獲利與成長動能。

土地帳面價值去年升至663億 台灣占比從70%降至44%

程耀輝並揭露台泥土地資產，自2024年併入土耳其OYAK與葡萄牙Cimpor公司後，全球實體資產明顯擴大，持有土地面積由1900萬平方公尺倍增至3980萬平方公尺。去年小幅度調節非核心地區土地後，土地帳面價值仍由2023年的423億元提升至2025年的663億元，台灣占比從70%降至44%。

他強調，台泥啟動歐洲上市引進國際新資金，是避免稀釋股權並兼顧國際化發展的策略選擇，董事長近期也頻繁奔波歐洲，正是為了幫股東尋找下一個未來的成長機會。

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