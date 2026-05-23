亞翔董座：A I帶動建廠潮 看好未來3年

亞翔董事長姚祖驤（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕無塵室工程暨機電整合廠亞翔（6139）昨召開股東會，董事長姚祖驤會後受訪指出，AI帶動半導體業建廠潮，且規模越來越大，公司近四年在新加坡接統包案累計達新台幣5、6千億元，後續還會再接案，近一、二年來就是一個「忙」字，今年下半年營運將較上半年好，他看好未來三年工程案帶動營運成長可期，工程人力不足則是隱憂。

近4年新加坡統包案上看6千億元 後續還會再接案

姚祖驤表示，亞翔除了在台灣接案，近四年也在新加坡承接聯電（2303）、世界先進（5347）、美光等工程案，台灣工程採取建築、機電、無塵室、水氣化管路等分包，新加坡則採整廠統包（EPC），累計約取得新幣200多億元（折合新台幣約5千至6千億元）規模案量，後續還會再接案。

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面對地緣政治，半導體走向自主在地供應，供應鏈廠商紛跟著台積電（2330）前往美國等海外市場布局，姚祖驤表示，亞翔短期策略採集中火力在新加坡按能量接單，美國暫不跟進，因考量工程國際化的瓶頸在英語能力，新加坡是華語／英語融合的實戰平台，亞翔會利用新加坡的國際化優勢訓練派駐人員，強化英語能力，作為未來擴張海外市場的跳板。

不過姚祖驤也坦言，目前有建廠經驗者都是二、三十年前培養的，現在不僅工程人力欠缺，有經驗者也已逐漸老化，他說「亞翔的人力缺口無限大」。

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