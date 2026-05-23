勞退舊制結清轉新制有譜 勞長︰積極研擬並開放自提

勞動部長洪申翰昨赴立院備詢。（記者陳逸寬攝）

〔記者羅國嘉／台北報導〕全國至今仍有約十一萬名勞工適用勞退舊制，民進黨立委李昆澤昨於立法院質詢，呼籲政府應在勞資合意下，讓勞工結清舊制年資並轉入新制專戶。勞動部長洪申翰回應，目前正密集規劃新方案，研議讓舊制勞工結清退休金後轉存新制專戶並開放自提，使其能享有勞退基金操作的效益與保障。

洪申翰指出，目前勞動部正針對約十萬至十一萬名適用勞退舊制的勞工規劃新方案，研議可將累積的退休金結清後，轉存至新制專戶，並開放自提機制，目前相關方案正密集規劃中，也同步進行利害關係人溝通。

請繼續往下閱讀...

李昆澤還建議，勞保投保薪資天花板自二〇一六年由四萬三九〇〇元調升至四萬五八〇〇元後，至今已十年未調整。目前全台投保勞工逾一〇四八萬人，其中達最高級距者約三八〇萬人，占三十六％。投保薪資上限長期未調整，將影響勞工退休請領老年年金及就業保險權益。

洪申翰回應，各界對此已有許多討論，勞動部也願意進行整體性思考。不過，由於勞保涉及基金財務挑戰，相關調整必須審慎評估。而就業保險投保薪資上限與勞保連動，但就保基金財務壓力相對較小，因此勞動部正評估研擬，未來將就保投保薪資上限與勞保脫鉤，若能提高上限，失業給付及育嬰留停津貼等給付金額都將有所提升，相關方案仍待整體評估。

洪申翰表示，將針對勞保投保薪資上限進行多種情境與財務評估，並與勞工、雇主及相關部會進行整體對話；未來將朝實質增加勞工退休金方向，逐步檢討相關制度與可行推進路徑。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法