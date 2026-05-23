緯穎：核心研發、新品首發生產 根留台灣

伺服器大廠緯穎董事長洪麗寗。（記者方韋傑攝）

旗下AI產品3年複合年均成長率三位數

〔記者方韋傑／台北報導〕伺服器大廠緯穎董事長洪麗寗昨日表示，緯穎持續核心研發與新品導入、首發生產留在台灣，並將電力規劃納入至二〇二八年長期發展藍圖，且於美國、墨西哥及馬來西亞投入大量資金建置相關基礎設施；旗下AI（人工智慧）產品過去三年的複合年均成長率已達三位數，強調這波人工智慧需求成長速度比原先預期更快。

矽光子、散熱將整合至晶片

洪麗寗觀察，隨著運算能力持續提升，傳輸技術已逐漸成為下一階段瓶頸，因此與半導體IC設計公司的合作比過去更加緊密。未來許多原本位於主機板上的功能，可能進一步整合進半導體晶片內，包括矽光子與散熱技術，都將逐步朝半導體化的方向演進。

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美國廠已開始出貨

洪麗寗說，緯穎早在二〇二二年就已將製造產線全面定調排除中國，並轉往馬來西亞，以降低地緣政治風險並貼近美國市場需求，也已在墨西哥與美國同步建立生產據點，美國廠已開始出貨，形成美、墨雙產地布局。

電力規劃納2028發展藍圖

洪麗寗認為，AI時代另一項更大的挑戰其實是電力供應，主要由於生成式AI快速發展，AI伺服器機櫃測試過程的耗電量大幅攀升，電力已成為影響產能的重要瓶頸，因此將電力規劃納入至二〇二八年長期發展藍圖，並在美、墨及馬來西亞投入大量資金建置相關基礎設施。

研發布局方面，洪麗寗強調，緯穎仍將核心研發與新產品導入首發生產留在台灣，並已於路竹橋頭建立新品試產工廠，負責最新產品製程與技術驗證，包括水冷與氣冷等技術。同時也持續強化美、墨與馬來西亞廠區的工程能力與自動化測試技術，以滿足美洲客戶需求。

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