AMD蘇姿丰：台灣半導體能量 世界第一

超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰昨日出席AI論壇。（中央社）

〔記者卓怡君／台北報導〕超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰昨日出席AI論壇。蘇姿丰表示，全球AI（人工智慧）與半導體產業正處於高速成長階段，必須加大投資，台灣是全球半導體能量最集中的地方，全球能將所有AI供應鏈集中在一起的地方只有台灣，形成基礎材料、先進製程、後段技術、OEM／ODM到機櫃級製造的完整生態系，看好台灣供應鏈的技術實力。

她強調，AMD決定在台灣產業體系投資超過一〇〇億美元（約新台幣三一〇〇億元），持續深化並擴大台灣策略合作夥伴關係，與台積電合作更是AMD成功致勝的關鍵。

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蘇姿丰指出，AMD透過策略合作夥伴關係延伸領導地位，推動下一代AI基礎設施所需的晶片、封裝與製造創新，隨著AI應用的普及持續加速，全球客戶正迅速擴展AI基礎設施，以滿足不斷增長的運算需求。透過AMD在高效能運算領域的領導地位，與台灣產業體系以及全球策略合作夥伴密切合作，以整合式的機架級AI基礎設施，協助客戶加速部署下一代AI系統。

全球AI成長速度超乎預期，台積電產能供不應求，國際大廠輝達、AMD除了爭相向台積電追單之外，近來陸續傳出轉向洽談英特爾、三星做為第二供應商。

大力協助AMD擴產 非常滿意台積電

對此，蘇姿丰表示，供應鏈確實相當緊俏，但目前對合作夥伴相當滿意，台積電是極為優秀的合作夥伴，持續大力協助AMD擴充產能，AMD一直以來都在評估並思考供應鏈的最佳方案，目前對於與台積電的合作關係，感到非常滿意。

駁AI泡沫論 現在才打到棒球賽第3局

蘇姿丰強調，整體CPU市場需求遠高於一年前的預期，CPU市場確實相當吃緊，AMD正快速擴充產能，這也是她此次來台重要原因之一，就是為未來CPU市場大幅成長做好準備，也順利獲得台灣供應鏈夥伴非常大的支持。

至於市場擔心AI是泡沫或即將見頂，她比喻AI發展就像棒球賽，現在才打到第三局而已，AI需求將一路旺到二〇二九年。

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