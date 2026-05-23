AI交易擴散 聯發科、三星漲幅超車台積電

今年以來聯發科飆漲162％，超車台積電漲幅。（資料照，記者洪友芳攝）

〔編譯魏國金／綜合報導〕儘管台積電銷售與獲利亮眼，今年以來股價上漲四十二．三％，但遠不及聯發科飆漲一六二．六％、三星電子大漲一二七．六％。彭博報導，這顯示人工智慧（AI）榮景引爆的硬體需求，使投資人的目光不再僅聚焦於為輝達生產最先進晶片的台積電。

今年以來 聯發科飆漲162％、三星127％

報導指出，隨著AI主流應用帶動的硬體需求，不僅限於台積電為輝達生產的最先進晶片，交易員正追逐更廣泛的受益標的。從日益嚴峻的記憶體短缺、到機器人的進展，許多子題材也吸引投資人青睞。

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這導致台積電與聯發科的股價漲幅差距，創下有紀錄以來最大落差。與此同時，全球最大記憶體三星電子的市值與台積電的落差也縮小，躋身一兆美元俱樂部。

銳聯財智駐波士頓投資長許仲翔說，目前市場正出現「結構性從台積電分散配置」的現象，新募集的資金正流向其他也受惠於AI紀錄性資本支出的科技公司。

毫無疑問，作為幾乎所有輝達尖端繪圖處理器（GPU）的代工廠，台積電仍將持續受益於AI需求，然而，隨著AI進一步進入推論的階段，其他科技業者正在崛起成為新贏家。

台積電持續受益硬體需求 記憶體、ASIC成新寵

晶片設計公司聯發科成為熱門投資標的，該公司正協助Google開發客製化AI晶片（ASIC）。相對低階的中央處理器（CPU）需求也加劇，而這些可由三星與英特爾的代工廠生產。

瑞士亞洲金融服務投資組合經理人Brian Ooi說，「AI代理正驅動AI標的交易擴大，因為代理需要更多CPU；隨著AI支出從訓練轉向推論，我預期這樣的擴大趨勢將持續，並成為AI交易的下一個主軸」。

在輝達公布財報後，聯發科過去兩個交易日上漲約二十％，遠超過台積電三％的漲幅。由於台積電專注於邏輯晶片，使其亦無法直接受惠於記憶體榮景，而三星與相關業者股價大漲。台積電股價的表現與輝達如出一轍，儘管獲利成長強勁，但股價漲勢並不相稱。

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