下一個AI！美政府砸630億布局量子運算

美商務部宣布砸20億美元投資包括IBM在內的九家量子運算公司，並取得相關企業股權，此舉不僅將量子技術納入川普政府涵蓋半導體、稀土、核能與鋼鐵等產業的投資組合。圖為IBM量子電腦。（歐新社檔案照）

取得9家量子運算公司持股

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國商務部二十一日宣布，將向包括IBM在內的九家量子運算公司撥款二十億美元（約六三〇億新台幣），並取得相關企業股權，此舉不僅將量子技術納入川普政府涵蓋半導體、稀土、核能與鋼鐵等產業的投資組合，也凸顯量子運算在國家安全上日益重要的地位。

納入川普政府國安戰略產業

儘管短期內，量子技術的商業應用仍存在問題，但該領域已掀起一波企業與投資者的投資熱潮，美國商務部此舉，進一步加快川普政府扶持此一新興產業的步伐。

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IBM領軍 量子族群股價飆漲

華爾街日報報導，IBM將取得當中十億美元資金。IBM表示，在取得此撥款之餘，公司還將投入十億美元自有資金，成立獨立營運的合資公司Anderon，這將是全美第一家量子運算專用晶片製造商。

美國晶片代工商格羅方德將獲得三．七五億美元，該公司說，美國政府將因此取得一％股份。受此利多消息激勵，IBM二十一日股價大漲十二．五％、格羅方德飆漲十五％。

其他探索不同量子技術路徑的公司，包括上市公司D-Wave Quantum、Rigetti Computing與Infleqtion，將各獲得一億美元資金，其股價分別跳漲三十三．四％、三十．六％與三十一．五％。

複製半導體、稀土扶植模式

相關協議的資金源自二〇二二年推出的晶片法案，以補貼在美國建廠的半導體公司。川普政府希望透過政府資金與投資模式，強化美國在下一代運算技術的主導地位。

去年八月，川普政府推動補貼換股權政策，將補貼英特爾的八十九億美元換取十％持股，成為英特爾最大股東，自此英特爾股價一路上漲，美國政府未實現利得高達四百億美元。

美國政府將相關投資描述為既能獲利、又能支持戰略產業的手段。美國批准日本新日鐵收購美國鋼鐵公司，但川普政府須持有美鋼「黃金股份」；此外，美國政府投資核能公司西屋電器，最高可取得八％股權。

過去一年，美國取得多家稀土公司股份，包括磁鐵製造商Vulcan Elements、採礦公司MP Materials與美國稀土公司，川普政府持有至少五家稀土公司五％至十五％股份。

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