財經青紅燈》押上身家買股票？

主計總處最新2024年財富統計，台灣家庭總負債年增率出現歷年來罕見的11.88%雙位數成長，對比家庭部門持有有價證券占比攀升至20.30%的歷史新高，房產占比卻滑落至29.96%，顯示台灣人財富正朝著「高波動、高回報」的金融資產傾斜。（資料照）

根據主計總處最新2024年財富統計，台灣家庭總負債年增率出現歷年來罕見的11.88%雙位數成長，對比家庭部門持有有價證券占比攀升至20.30%的歷史新高，房產占比卻滑落至29.96%，顯示台灣人財富正朝著「高波動、高回報」的金融資產傾斜；這還只是全球股市掀起AI熱潮的2024年，而非更瘋狂的2025年。只是，押上身家買台股難道不冒險嗎？

從歷年來國富統計來看，2014到2019年家庭總負債年增率約3.3%到4.8%，負債來源主要是購置傳統自住房地產的貸款；到了2021年增至7.97%，主因是疫情後全球低利環境，資金外溢至房市與股市；2022年回降到5.78%，主因是央行連續升息，信貸與放款增速受到一定程度的壓制；2023年回升到6.39%，是因股市與房市雙回溫、新青安政策推升傳統房貸餘額；2024年陡升至11.88%，明顯是由AI紅利催生的積極型財務槓桿。

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此外，2024年家庭持有房地產價值僅增長4.76%，但貸款卻大幅增加雙位數。若貸款只是用來買房，增速通常會與房價漲幅貼近，當「貸款增幅」是「房產增幅」的2.5倍時，顯示大量資金在借出來之後，流向房地產以外的地方；另也可能有不少家庭透過房貸增貸或信貸，將資金投入高收益的AI概念股或金融產品。

就算沒有借錢玩股票，股市大漲讓許多家庭在帳面上感受到富有，因有價證券一年增值6.66兆元，而這種「變有錢的感覺」會提升家庭的風險承受意願，讓人在面對大額消費、購屋升級或進行其他投資時，更敢於向銀行借貸，更推高了總負債；但相對來說，沒有股票或沒加碼買股的家庭，因財富增幅「輸人」，難免會有相對剝奪感。

2024年家庭淨值增加12.58兆元，主要歸功於AI題材帶動股市溢價。但這種債務支撐投資、再推升淨值的模式，萬一發生劇烈修正，恐將導致家庭槓桿風險迅速飆升。（高嘉和）

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