盤勢分析》信心回籠 台股收漲1347點創史上第5大

市場對地緣政治與油價波動所帶來的估值壓力逐步淡化，隨著科技與AI相關企業盈餘持續釋出實質成長動能，市場風險偏好明顯回升，加上輝達財報對AI供應鏈的激勵，市場追價信心立刻回籠。（中央社資料照）

隨著油價回跌、美股費半指數強漲激勵，昨日台股呈現強力反彈格局，早盤開高後持續震盪走高，終場加權指數大漲1347.39點，寫下史上第五大收盤漲點，以4萬1368.21點作收，成交量超過1.04兆元。

三大法人昨同步買超，其中外資買超603.4億元、投信買超51.14億元、自營商買超195.96億元，合計買超850.5億元；外資台指期淨空單昨增加1710口，累積外資台指期淨空單逾4.45萬口。

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玉山投信指出，市場對地緣政治與油價波動所帶來的估值壓力逐步淡化，雖然近期有短暫上升跡象，不過投資焦點重新回歸企業財報與管理層指引所展現的基本面韌性，隨著科技與AI相關企業盈餘持續釋出實質成長動能，市場風險偏好明顯回升，資金亦重新配置到具備獲利能見度與成長潛力的產業。

元大投顧分析，台股自5月15日起進入漲多修正的回檔格局，籌碼面已有所沉澱，搭配剛落幕的Google I/O 2026開發者大會推波助瀾，以及輝達財報對AI供應鏈的激勵，市場追價信心立刻回籠，緊接著Computex Taipei（台北國際電腦展）6月2日即將登場，一連串的AI盛宴，將有助台股再攀高峰。（記者張慧雯）

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