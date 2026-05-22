台積內鬼洩密案 高檢署、東京威力不上訴

台積內鬼洩密案，東京威力行銷及產品經理陳力銘等已提起上訴。（資料照）

前工程師陳力銘等 上訴最高院

〔記者王定傳／新北報導〕台積電離職工程師陳力銘至東京威力公司任職後，涉勾結台積電工程師吳秉駿、戈一平、陳韋傑，竊取台積電二奈米及更先進的十四埃米製程等機密，被依違反國安法等罪判十年徒刑，東京威力被判罰一‧五億元，緩刑三年，條件是支付台積電一億元、公庫五千萬元；由於高檢署及東京威力均不上訴，東京威力涉案判決已確定。陳力銘、陳韋傑及刪除陳力銘所傳檔案涉滅證的東京威力高階主管盧怡尹則已提上訴，將由最高法院審理。

據了解，高檢署是認為法院判決罪刑相當、量刑妥適，對被告已收警惕之效而決定不上訴；認罪且母公司已與台積電和解的東京威力也接受法院量刑未提出上訴。

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至於陳力銘、否認犯罪被判刑六年的陳韋傑，及滅證罪認罪而被判刑十月、緩刑三年但要支付公庫一百萬元的盧怡尹，因認量刑過重或支付公庫金額過高等原因而上訴；另外，均認罪而被判刑三年的吳秉駿及判刑兩年的戈一平，因上訴期間未屆滿，尚不確定是否上訴。

檢調查出，東京威力是台積電其他製程蝕刻機供應商，該公司行銷及產品經理陳力銘，為了切入二奈米製程，以測試方式尋求蝕刻機站點供應資格，並為了改善機台良率、希望通過測試等原因，二〇二三年八月找上前同事吳秉駿、戈一平幫忙，約在台積電外部會議室、餐廳及吳、戈住處見面，並說服兩人打開公司配發的筆電登入系統，持手機翻拍「Security B或C」等級的製程或實驗結果機密。

檢調發現，二〇二四年底測試沒過關而「掉單」後，陳為求翻盤或尋求其他蝕刻機站點供應資格，而持續犯行至去年五月止。不僅如此，他還透過陳韋傑取得十四埃米製程秘密，用意是探尋及評估東京威力在此部分的市占率，以擬定未來的行銷策略。

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