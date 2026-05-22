50台輝達晶片AI伺服器 擬造假闖關「送中」

3名資訊業者涉以虛報貨名及假造文件等方式，申報高階AI伺服器擬銷往中港澳地區，被聲請羈押禁見獲准。（記者林嘉東攝）

3男為突破HB300禁令虛報貨名、假造文件 人贓俱獲被收押

〔記者林嘉東／基隆報導〕游姓、王姓與陳姓三名資訊業者，涉以成立多家空殼公司，以虛報貨名及假造文件等方式，申報搭載輝達（NVIDIA）HB300高階晶片的美超微（Supermicro）高階AI伺服器擬銷往中港澳地區。基隆地檢署前天搜索游姓、王姓及陳姓男子住所、公司等十二處後，在基隆倉儲等地查扣到游等人斥資台幣七億元向美超微購買、尚未走私出境的五十台AI伺服器及九百餘萬元現金，認定游等三人涉犯偽造文書等罪嫌重大，以有逃亡、串滅證及勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

基隆地檢署日前接獲情資，游姓、王姓及陳姓等三名資訊業者，明知美超微公司生產、搭載輝達高階晶片的AI伺服器，屬於美國政府嚴格管制、全面禁止銷往中港澳地區的戰略性高科技產品，三人共謀以每台約一千四百多萬元，斥資七億元台幣向美超微購買五十台裝載輝達HB300高階晶片的高階AI伺服器後，涉嫌以設立不同空殼公司及人頭負責人，虛報貨名及假造文件等方式申報出口至中港澳地區牟利。

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全案經檢察官蕭詠勵追查數月，前天指揮海巡署偵防分署基隆與台北查緝隊，同步至台北、新北、桃園、台中等地搜索游等三人的住處及相關涉案公司等十二處，在基隆、內湖兩處倉儲查扣尚未走私出境的五十台美超微高階AI伺服器、電腦、名車與九百餘萬元現金；經漏夜複訊後，認定游姓等三人有逃亡、湮滅證據及勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押禁見。

防堵科技黑市 台扮演可信賴夥伴

法界人士指出，由於此案涉及敏感的台美科技供應鏈安全，台灣作為全球AI晶片與伺服器的製造重鎮，游等三人透過偽造不實文件報關出口方式，將高階AI伺服器走私至中港澳，踩到中美科技戰紅線；基檢迅速收網，展現防堵科技黑市漏洞的決心，向國際社會宣示台灣保護關鍵技術安全、扮演可信賴供應鏈夥伴的實力。

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