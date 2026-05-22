台無人機產值噴發 拚2030年5成外銷

台灣無人機出口，希望在2030年外銷占比提高至5成以上。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕國內無人機產業逐步建置，經濟部產發署長邱求慧昨表示，今年全年無人機產值若再翻倍成長，就會上調原定二〇三〇年四〇〇億元目標，整機製造的月產能也會從一．五萬台提高至十萬台，同時力拚出口占比從兩成四提升至五成。

邱求慧說明，產發署透過無人載具產業發展統籌型計畫扶植國內產業，投入整機、關鍵模組與技術研發，國內也逐步建立起技術與價格競爭力。二〇二四年我國無人機產值約五十億元，二〇二五年翻倍成長二．五倍至一二九億元，預估今年整體產值應會達到二〇〇億元，成長速度較原先預估來得快；若今年產值再翻倍至二六〇億元，二〇三〇年原定四〇〇億元產值的目標就會上調。整機製造部分，目前月產能約一．五萬台，但隨市場需求增加、產線提升到一定規模時，二〇三〇年月產能期能突破十萬台。

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邱求慧指出，現階段國內無人機主要是供應內需市場，以軍用商規產品居多；去年出口約一億美元，外銷占比約兩成四，前三大出口市場依序是捷克、波蘭及美國。無人機產業初期發展先以滿足國內需求來練功，再提升外銷市場，今年前四月出口金額已達一．四七億美元，超越去年全年水準，目標希望在二〇三〇年外銷占比提高至五成以上。

談及台灣無人機如何因應中國低價產品攻占全球市場，邱求慧表示，台灣無人機未必要投入低價競爭市場，應聚焦在高附加價值部分，結合晶片與AI應用優勢發展差異化產品，例如軍用商規無人機更重視抗干擾與可靠度，台製與中製的價差有望縮小至兩倍。

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