駁美偷晶片說 張惇涵：台灣是貢獻世界晶片

美國總統川普多次公開指責台灣「偷走」美國的晶片與半導體產業，行政院表示，會持續溝通也會持續對外說明。（記者鍾麗華攝）

〔記者林哲遠、陳政宇／台北報導〕美國總統川普多次公開指稱台灣偷走美國的半導體及晶片；國民黨立委洪孟楷昨在立法院內政委員會質詢時指出，政府碰到美國就矮半截，為何不敢駁斥？行政院秘書長張惇涵反駁強調，台灣沒有偷走世界上的晶片，台灣是貢獻世界晶片；並反批台灣不會碰到誰就矮半截，不像國民黨遇到共產黨就矮半截。

聯電前董事長曹興誠昨發文指出，台灣半導體技術當初是向美國購買的，建議行政院、工研院、台積電，針對台灣半導體技術的來源和多年不斷投入鉅額資源、艱苦研發的經過，召開國際記者會詳細說明，以正國際視聽。

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張惇涵則於立院答詢時表示，台積電技術是美國RCA（美國無線電公司）技轉來的，透過這三十年來台積電所有員工一起努力改良成為世界第一，台灣的晶片是可以貢獻給全世界的，台灣沒有偷走世界上的晶片，台灣是貢獻世界晶片。

他強調，台灣是良善的力量，也有與美國進行AI合作，台灣不會碰到誰就矮半截，不像中國國民黨遇到中國共產黨就矮半截。

對於「偷走晶片說」，總統府秘書長潘孟安昨在司法及法制委員會也澄清強調，「這當然不是事實」，台灣半導體是歷經三十年的技術淬煉與供應鏈提升才有如今地位；當川普第一次提到此說法時，台灣團隊在關稅談判過程中就已向美方如實說明，美國相關部會都非常清楚。

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