爭得千萬股票分紅 三星罷工暫休兵

三星電子罷工戲劇性地達成了績效獎金談判協議，避免了大規模罷工事件。（美聯社資料照）

股東認侵犯權益有異議

〔編譯盧永山／綜合報導〕三星電子勞資雙方在原定於廿一日開始的全面罷工九十分鐘前，戲劇性地針對績效獎金談判達成臨時協議，半導體事業部門員工人均可領逾六億韓元特別績效獎金，避免了大規模罷工事件。週四該公司股價收盤大漲八．五％；但三星的股東質疑上述協議於法無據，因為它並未通過股東大會決議程序，且將侵犯股東權益，暗示將採取法律行動。

作為三星勞資談判調解人的僱傭勞動部大臣金榮訓表示：「針對爭議焦點的績效獎金分配方式，勞資各退一步，找到了解決辦法。」

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三星電子勞資雙方達成共識，保留超額利潤績效獎金（OPI）上限為員工基本年薪五十％的現行制度，但在未來十年將額外支付不設上限的「特別績效獎金」，則附加了營業利潤須達一〇〇兆至二〇〇兆韓元（約二．一兆至四．二兆台幣）的條件；勞資雙方並同意，將稅後營業利潤的十．五％作為「特別績效獎金」的資金來源。

根據協議，自今年起的三年間，半導體部門的營業利潤需超過二〇〇兆韓元，二〇二九至二〇三五年期間需達到一〇〇兆韓元，屆時才會支付這筆獎金。該獎金將以股票形式發放，而非現金，並附有限制出售的條件，在發放的股票中，三分之一可立即出售，三分之一可在一年後出售，剩餘三分之一可在兩年後出售。

半導體部門占獎金4成

僅1/3股票可以立即出售

關於各事業部門的績效獎金分配比例，最終決定為四（整個半導體事業部門）比六（其他事業部門）。但在此情況下，會出現虧損部門也能領取數億韓元績效獎金的問題，因此勞資雙方決定對虧損部門只發放六十％的績效獎金作為懲罰，但該規定將從二〇二七年起開始實施。按此方案，估算半導體事業部門每名員工今年平均可領到約六．二六億韓元（約一三一四萬台幣）的股票。

工會將於五月廿二日至廿七日對上述臨時協議進行投票，若贊成票超過五十％，該協議將確定實施，但如果反對票更多，則將再次面臨罷工的危機。

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