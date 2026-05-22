沒賣中國一樣賺 輝達Q1營收創新高

美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達公布第一季營收和獲利均高於預期，且再創新高，第二季財測也優於市場預估。（路透資料照）

市場擔憂AI運算及晶片面臨更大競爭壓力 週四盤前交易股價小跌

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達公布第一季營收和獲利均高於預期，且再創新高，第二季財測也優於市場預估，並宣布調高現金股利和實施數百億美元的回購股票計畫。但週四輝達股價盤前電子交易小跌，因市場擔憂該公司將面臨更大的競爭壓力。

輝達表示，第一季營收達八一六．二億美元，年增八十五％，優於分析師平均預估的七九二億美元；經調整後，每股盈餘增至一．八七美元，亦優於市場預估的一．七七美元；調整後的毛利略達七十五％。資料中心部門仍是輝達營收的主要來源，第一季資料中心部門營收達七五二億美元，高於分析師平均預估的七三五億美元。

請繼續往下閱讀...

輝達表示，第二季營收預估達九一〇億美元，優於分析師平均預估的八七〇億美元。輝達執行長黃仁勳指出，展望未來，所謂的物理AI將以機器人和自駕車的形式為輝達帶來龐大的新機會，「我們已經準備就緒」。

輝達並宣布，將第一季現金股利由每股〇．〇一美元調高至〇．二五美元，並將實施八〇〇億美元的回購股票計畫。

儘管輝達第一季財報和第二季財測優於預期，又調高現金股利和啟動庫藏股計畫，週四輝達股價盤前電子交易小跌，因市場擔憂該公司將面臨更大的競爭壓力；包括英特爾和AMD（超微半導體）等晶片製造商都試圖爭奪AI運算市場，Google、亞馬遜和博通等輝達客戶也在開發自家的AI晶片。

黃仁勳︰中國市場「讓給」華為

輝達在中國市場的展望也令市場關注。黃仁勳在接受CNBC訪問時坦承，美國的出口管制持續重塑全球AI半導體版圖，輝達大致上已將中國AI晶片市場「讓給」了華為。

中國市場過去曾占輝達資料中心部門的營收至少五分之一，但自美國總統川普政府今年四月告知輝達，若要向中國等少數幾個國家出口晶片，必須取得許可證後，輝達基本上已被排除在中國市場之外。

黃仁勳指出，輝達已向投資人說明，對於是否能恢復對中國銷售先進晶片，現階段不抱持任何期待，但若情況有所改善，輝達仍希望能重返中國市場。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法