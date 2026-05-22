加速建置AI基礎設施 超微蘇姿丰：投資台灣加碼逾3千億

年度Computex盛會倒數，全球科技大咖再度齊聚台灣，超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰搶先抵台並宣布加碼投資台灣計畫。（中央社）

〔記者卓怡君／台北報導〕年度Computex盛會倒數，全球科技大咖再度齊聚台灣，超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰搶先抵台並宣布加碼投資台灣計畫。蘇姿丰指出，為滿足日益增長的AI（人工智慧）基礎設施需求，將於台灣產業體系投資超過一百億美元（約新台幣三一〇〇億元），擴大策略合作夥伴關係，並提升下一代AI基礎設施的先進封裝製造產能。

蘇：結合台灣夥伴 提升產能

蘇姿丰說，透過AMD在高效能運算領域的領導地位，與台灣產業體系及AMD全球策略合作夥伴相結合，實現整合式的機架級AI基礎設施，協助客戶加速部署下一代AI系統。

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她指出，下一代處理器Venice採用台積電最先進的二奈米製程技術，已於台灣進入量產，並計畫未來於台積電亞利桑那州晶圓廠展開量產；Venice是業界首款在台積電先進二奈米製程技術上進入量產的高效能運算（HPC）產品。

Venice首用台積電二奈米製程

台積電董事長暨總裁魏哲家表示，很高興看到AMD在其下一代處理器上採用台積電先進的二奈米製程技術，並持續取得重大進展；台積電與AMD緊密合作，反映在推動下一世代高效能與AI運算的發展中，結合領先製程技術與先進設計創新的重要性。

AMD還指出，為了加速下一代AI基礎設施所需的晶片、封裝與製造創新，正與台灣的日月光、矽品以及其他業界夥伴合作，共同開發並驗證下一代基於晶圓的二．五D橋接互連技術；並與力成科技攜手引領面板級創新，成功驗證業界首款二．五D面板級EFB互連技術。

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