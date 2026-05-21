台積「客訴」綠電不足 減碳、餘電處理多管齊下

自由時報及第一銀行昨日舉行「第一銀行ESG驅動企業轉型論壇」。（記者羅沛德攝）

〔記者楊媛婷、林菁樺、王孟倫、鄭琪芳／台北報導〕自由時報與第一銀行昨舉辦「二〇二六第一銀行ESG驅動企業轉型論壇」。在綜合座談時。台積電代表「客訴」台灣綠電不足；能源署副署長陳崇憲坦言，政府將持續努力增加綠電供給，除了希望新技術能協助業者減碳外，電力系統的匹配也很重要，特別是企業採購的綠電與憑證，要能夠完整滿足其需求，才能接軌國際制度，餘電處理將是重要議題，如何結算正加速討論中。

本報總編輯鄒景雯：

台灣要轉為淨零轉型典範輸出國

本報總編輯鄒景雯開幕致詞時表示，在混亂的世界中，永續不再是行有餘力的公益，而是在地緣政治衝突、供應鏈重組中，維持生存與領先的「韌性指標」；當「政策的引導力」、「金融的分配力」與「產業的執行力」合流，台灣才能從被動因應國際規範，轉變為「淨零轉型的典範輸出國」。

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論壇在專題演講後，進行綜合座談。面對氣候變遷、極端天氣成為日常，有聽眾發問，東京奧運採用的降溫造霧風扇廠商就來自台灣；農業部長陳駿季回應說，這類造霧風扇很適合運用在畜牧場域，相關設備的運用將有助於降低經營風險。

除了能源、水資源與減碳議題外，台積電近年也將「生物多樣性」納入永續發展核心工作。台積電綠色製造部副處長曾惠馨分享，台積電成功在廠區內復育螢火蟲與巴氏銀鮈，也攜手蜂農在復育基地設立蜂箱等；她強調，生態復育並非只是將物種留在園區內持續繁殖，更重要的是協助恢復其原本生存環境，下一階段工作重點，將放在棲地修復，待原有生態條件恢復後，再進一步將族群野放回原生環境，真正完成「回家」的復育目標。

她表示，台積電正持續與國內學術單位合作，包括生命科學、生態領域專家學者，共同進行廠區周邊環境調查，掌握園區內生物種類及數量變化。

台積電也「客訴」台灣綠電不足。陳崇憲坦言，政府努力增加綠電供給面，希望新技術能協助業者減碳，包括氫能、碳捕捉等，透過示範計畫達到實質減碳。

但他強調，電力系統的匹配也很重要。特別是企業採購綠電後，不同廠區、綠電供應與使用時間等都需要匹配，即企業採購的綠電與憑證，要能夠完整滿足其需求，才能接軌國際制度；「餘電處理是重要議題」，但該如何結算政府還在討論中。

陳崇憲也直言，很多中小企業抱怨綠電都遭大企業採購包走，因此在協助中小企業取得綠電方面，政府已推動「中小企業平價綠電專案」與「小額綠電銷售計畫」等機制；其中，針對台糖等公有地開發的案場，規定要保留約三成綠電，專門提供給中小企業競標購，底價也相對現在綠電行情要低，盼給予中小企業在取得綠電管道上，有更多彈性。

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