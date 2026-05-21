能源署副署長陳崇憲：能源政策公私協力 三關鍵留在台灣

自由時報及第一銀行20日舉行「第一銀行ESG驅動企業轉型論壇」，能源署副署長陳崇憲出席。（記者羅沛德攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部能源署副署長陳崇憲昨表示，能源政策除朝向低碳、零碳發展，也須兼顧台灣企業國際競爭力；若缺乏足夠綠能，企業將難以進入國際供應鏈，政府希望透過公私協力，將場址、資金與技術留在台灣。

本報與第一銀行共同主辦「二〇二六第一銀行ESG驅動企業轉型論壇」，邀請陳崇憲以「永續發展的金融關鍵」為題演講。陳崇憲指出，雖然美國總統川普政策影響全球淨零步調，但歐盟、英國、日本、澳洲等國仍持續推動氣候承諾；國際品牌已要求供應鏈在二〇五〇年達成百分之百使用綠電，不少企業二〇三〇、二〇四〇年就要提前達標，對企業形成壓力。

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他表示，淨零的目標有貿易壓力與綠色供應鏈推力，除了RE一〇〇要求使用百分之百綠能，CBAM碳邊境調整機制讓高碳排產品面臨重稅；台灣是出口導向經濟體，能源轉型不僅是減碳義務，更是企業接軌國際與維持競爭力的解方。

他說，目前台灣綠能占比約十三％，依台灣氣候條件，是以光電、風電發展為主，並朝多元綠能、深度節能及電網韌性三大方向推動二次能源轉型；到二〇五〇年，綠能占比將達六到七成，因此電網穩定、儲能等都很重要。

他指出，台灣過去購買石油曾占GDP（國內生產毛額）約一成，若能善用台灣土地與海域空間，將可提升自主能源能力。台灣風電建設約十年，裝置容量已達四．五GW，去年新增容量排名全球第三、僅次中國與英國；深度節電累積也達一〇八．九億度。

政府會協助降低綠能投資風險

對於金融業關注綠能投資風險，陳崇憲表示，光電、風電與地熱等開發案投資額動輒千萬到上百億、上千億元，屬高資本支出、回收期長，通常須透過專案融資方式進行，技術評估也更嚴謹；台灣除參考國際出口信貸制度，也建立國家融資保證機制，由國發會與財政部規劃，協助降低風險。

政府也透過綠電信保機制提供企業購電信用保證，並以兆元國家投資方案引導保險資金投入重大能源建設，離岸風電保證成數也由六成提高至八成。

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