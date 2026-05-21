農業部長陳駿季：馬太鞍復耕專案 企業當ESG鏟子超人

自由時報及第一銀行20日舉行「第一銀行ESG驅動企業轉型論壇」，農業部長陳駿季出席。（記者羅沛德攝）

〔記者楊媛婷／台北報導〕馬太鞍堰塞湖去年溢流，當地農地都遭土砂埋沒，農業部推動造林、復耕、維持農民生計等措施協助復原外，農業部長陳駿季昨宣布，將在該部ESG STORE推出馬太鞍復耕專案，可依有需求的企業，量身打造相關自然碳匯或永續生產、農村文化等專案，盼企業一起變身鏟子超人。

本報與第一銀行共同主辦「二〇二六第一銀行ESG驅動企業轉型論壇」，邀請陳駿季以「共創農業韌性與綠色成長」為題演講。

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農業就是碳匯最好的創造者

他指出，農業領域碳排量雖占全國碳排放量不到三％，近年仍努力減碳，更投入增匯，強調農業就是碳匯最好的創造者，包含土壤、森林、海洋等碳匯，更是環境資源保護者，兼顧生物多樣性、國土水資源涵養，跟國人生活息息相關；該部從二〇二四年推出平台與ESG STORE，提供企業對接窗口，也與金管會共同公告參考指引，讓農業永續的專案成果，可做為金管會認定的永續經濟活動。

陳駿季說，農業部已推出六十項、可分為永續農業、碳匯保育、農村文化三大領域專案，並提供一站式專人服務諮詢，可依照企業品牌、精神、需求等量身打造，近期即將上架「馬太鞍復耕專案」。

他表示，該專案可讓企業依需求投入資金協助當地土壤改良、支持部落傳統作物保種、營造農田生態，或在當地造林等營造自然碳匯與回復生物多樣性等；一如去年很多民眾挽起袖子到花蓮光復鄉當鏟子超人，也希望透過該專案讓更多企業協助當地復原。

他舉例，部分企業與青農契作，之後再將農產品加工上架成為符合企業需求的產品，也有企業投入造林或營造蝴蝶棲地、協助部落保種，還有許多小型企業支持低碳生產、動物福利、農村文化等等，用行動力支持ESG。

陳駿季強調，投入ESG已不是企業的加分題，而是必考題，未來企業之間的決勝點，不只是產品的差異性，而在能否跟台灣這片土地以及環境、社會建立更深與長遠的鏈結，希望透過公私協力的方式，讓企業和台灣農村都有永續的新未來。

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