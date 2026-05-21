一銀董座邱月琴：深耕ESG 從節能到兼顧生物多樣性

自由時報及第一銀行20日舉行「第一銀行ESG驅動企業轉型論壇」，財政部次長阮清華出席致詞。（記者羅沛德攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕第一銀行在五月二十二日「國際生物多樣性日」前夕，攜手《自由時報》舉辦「二〇二六第一銀行ESG驅動企業轉型論壇」。一銀董事長邱月琴表示，一銀長期深耕ESG，透過綠色永續金融商品與優惠融資專案，引導資金流向地球友善領域，帶動企業永續轉型。財政部次長阮清華也表示，ESG成為增強競爭力、吸引投資，決定企業能否在全球供應鏈競爭脫穎而出的關鍵，財政部也運用財政工具支持產業永續轉型。

自由時報及第一銀行20日舉行「第一銀行ESG驅動企業轉型論壇」，第一銀行董事長邱月琴出席致詞。（記者羅沛德攝）

阮清華：

自由時報及第一銀行昨日舉行「第一銀行ESG驅動企業轉型論壇」，第一銀行總經理周朝崇（左起）、自由時報總編輯鄒景雯、第一銀行董事長邱月琴、財政部次長阮清華、農業部長陳駿季、能源署副署長陳崇憲、台積電綠色製造部副處長曾惠馨等人出席。（記者羅沛德攝）

ESG是企業勝出關鍵

邱月琴表示，永續不只是節能減碳而已，生物多樣性的平衡更是刻不容緩。一銀長期深耕ESG（環境、社會、公司治理），持續推動生物多樣性相關行動，除建置太陽能分行、取得綠建築認證外，也設置奉茶站及無塑販賣機。

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一銀同時投入瀕危動物保育、植樹造林等，並透過綠色金融商品與優惠融資專案，引導資金流向對地球友善領域。

邱月琴指出，一銀連續七年獲得環境部「國家企業環保獎」最高榮譽，更六度拿下巨擘獎，創全國首例；也連續三年獲得金管會「永續金融評鑑」最高榮譽。

此外，第一金控去年榮獲全球機構CDP最高等級3A的評比，是台灣第一家、也是東亞唯一上榜的金融業，更是全球二十三家企業之一。

阮清華表示，近年來全球ESG發展進入深化與反思期，國際出現反ESG聲浪，市場甚至出現「綠色沉默」（Greenhushing）現象；但多數企業仍認同永續對成長與競爭力的重要性，落實ESG腳步從未停止。

阮清華指出，財政部多方面支持國家永續發展政策，包括：提供合宜租稅優惠，例如研發支出投資抵減等；推動永續金融，督導公股銀行簽署赤道原則、發行綠色債券等；透過國有土地引進碳匯產業，兩處國有地近百公頃預計六月完成造林，可產生約七．四萬噸碳匯；鼓勵民間投資綠能建設，截至四月底，民間參與綠能建設共十七件。

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