續吃AI大補丸 4月外銷訂單年增48%

4月外銷訂單874.5億美元，接單額寫下歷史次高，年增48.1％，連15個月正成長。（中央社資料照）

連15紅 金額874.5億美元創次高

〔記者廖家寧／台北報導〕新興科技應用商機持續熱絡，外銷訂單續吃大補丸。經濟部統計處昨公布，四月外銷訂單八七四．五億美元，接單額寫下歷史次高，僅次於今年三月的九一一．二億美元；四月接單額依然保持兩位數成長、年增四十八．一％，連十五個月正成長。

統計處長黃偉傑說明，四月外銷訂單八七四．五億美元，月減四％、年增四十八．一％，主因是人工智慧（AI）、高效能運算及雲端資料服務需求持續強勁，帶動相關供應鏈需求擴張，加以國際原物料價格上漲所致。

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按貨品別觀察，受惠新興科技應用商機維持熱絡，推升資訊通信及電子產品接單額成長，四月接單分別年增八十九．七％、四十五．九％；光學器材因光學檢測及量測設備、光學鏡頭訂單續增，四月接單年增五．八％。

傳產部分，四月多類傳統貨品接單繼上月翻正後持續正成長，黃偉傑說，受惠於半導體業者積極擴充產能，以及AI相關供應鏈需求續增，加上國際原油及主要金屬價格較上年同月增加，主要傳統貨品四月接單續呈上揚，其中機械年增二十三．四％，塑橡膠製品年增八．二％，基本金屬年增四．五％，化學品年增〇．五％。

四月外銷訂單海外生產比四十八．一％，較上年同月上升一．四個百分點，主因是高海外比的資訊通信產品接單金額增加所致。

主要接單地區中，美國來源訂單三二九．二億美元、占比三十七．六％，其次是東協的一七九億美元、占比二十．五％，中國及香港則約一五二．七億美元，占比十七．五％。

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