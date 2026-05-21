大到不能「罷」 南韓成敗皆三星

三星電子對南韓經濟的影響

〔編譯魏國金／綜合報導〕三星罷工爭議一日數變，儘管暫時踩下剎車，但若爭議未徹底解決，未來仍可能面臨四種發展，最怕勞資形成長期僵局。

第一種可能是雙方在最後一刻達成協議。之前談判破裂的主因是工會強硬要求將十五％營業利潤用於績效獎金，其中七十％均分給所有半導體部門，其他三十％依相關部門績效分配；但資方強調，目前除記憶體外，晶片設計與代工部門都處於虧損狀態。而根據最新發展，勞資雙方昨深夜已對分紅方式取得初步協議。

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第二種可能是罷工展開，但影響有限。截至昨下午三時，有超過四．八萬工會成員表達有意參與罷工，他們可能採取輪流停工、集會等方式製造政治與輿論壓力，但不會嚴重影響公司運作。且南韓法院已限制罷工範圍，要求員工在罷工期間仍須維持設施安全運作，相當於現場至少須維持七〇八七名人力，從事晶圓劣化預防與安全相關工作。

第三種可能是政府介入。「工業行動緊急仲裁」是韓國政府處理勞資爭議最強力的手段之一，如果罷工被認定可能傷害國家經濟、干擾公民日常生活，韓國勞動部長可以啟用該緊急措施，立即中止集體行動三十天，並強迫勞資進入和解程序；屆時若調解仍失敗，案件將送至國家勞動關係委員會（NLRC）進行具約束力的仲裁，雙方必須接受仲裁結果，且不得提起法律上訴。

第四種可能是陷入長期僵局。這是最嚴重的狀況，但分析師認為可能性不高，因對韓國而言，三星罷工影響的不只是一家公司；且半導體是韓國最重要的出口產品，今年第一季約占總出口額三十六％，這意謂著三星罷工若拖越久，對南韓經濟傷害越大。

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