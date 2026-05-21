AI紅利歸誰？ 7成南韓人不挺罷工

三星電子對南韓經濟的影響

〔編譯魏國金／綜合報導〕彭博專欄作家索貝克（Catherine Thorbecke）指出，三星電子的罷工是人工智慧（AI）時代第一場重大勞資糾紛。這場爭議並非是被AI科技取代的勞工群起對抗使用AI的公司，而是既得利益者與獲利更多者之間的鬥爭，而這場鬥爭沒有明確贏家。

索貝克撰文說，南韓網路上流傳一則笑話：「終極相親戰袍」是一件陳舊的SK海力士外套。該笑話反映AI熱潮，讓南韓一些半導體工程師一夕間變成百萬富豪。在此背景下，AI時代第一場重大的勞資糾紛上演：三星電子半導體部門員工要求取得更多他們協助創造的巨大利潤，否則全面罷工。

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這場勞資糾紛使南韓成為更大議題：誰應該獲取AI榮景收益的爭議焦點。許多南韓民眾並不支持三星工會的訴求。近期調查顯示，近七十％民眾認為罷工「不恰當」，且工會要求不合理。南韓民眾並非捍衛財閥，而是憂心罷工對國家產業競爭力以及整體經濟的衝擊。

非挺財閥 憂衝擊國家整體經濟

粗略計算，三星工會要求的績效獎金相當於南韓半導體從業人員平均年薪數倍之多。與此同時，南韓總理金民錫指出，三星的罷工可能重創南韓經濟，三星占南韓出口總額二十二．八％，並占韓股市值二十六％。

對南韓而言，更深層的教訓是對單一企業的嚴重曝險。更為多元化的產業結構，將不會使政府如此容易受單一企業罷工的影響，這也賦予三星勞工握有非比尋常的槓桿，使管理層與決策者幾乎沒有犯錯空間。

而對全球而言，這場爭議凸顯AI供應鏈的狹隘性，競相建構與佈署AI模型的企業，不僅容易受電力短缺、地緣政治緊張、週期性衰退的影響，也受一小群不可或缺的高階技術勞工的衝擊，而這應該讓所有押注AI榮景的企業領導人與決策者感到不安。

三星工會尋求撤銷現行績效獎金上限，同時發放十五％的營業利潤。這些要求並非憑空出現。SK海力士在工會壓力下，近期撤銷績效獎金上限，並同意發放十％營業利潤。勞工行動往往相互影響，因此三星工會提出更多要求並不令人意外。南韓企業與全球其他地區都在密切關注三星罷工的發展。

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