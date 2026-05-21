南韓政府拆彈 三星罷工急踩剎車

三星電子對南韓經濟的影響

勞資協商昨中午破局 工會原宣布今起罷工 勞動部長壓陣續談 深夜傳出好消息

〔編譯盧永山、魏國金／綜合報導〕記憶體晶片大廠三星電子工會發起的罷工行動，昨深夜戲劇性喊卡！原本勞資在南韓中央勞動委員會調解下展開的薪酬談判昨中午破局，工會隨即宣布今天起展開為期十八天的罷工，預計超過四．七萬人參與；但在南韓勞動部長出馬下，勞資昨下午又恢復談判，至台北時間晚間近十時，工會宣布暫停罷工，並自二十二日起至二十七日，由工會成員針對與資方達成的初步協議進行投票。

工會成員 明起對初步協議投票

三星股價昨早盤一度重挫四．四％，收盤小漲〇．二％。

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三星工會會長崔承浩（音譯）昨下午表示，工會原本已接受中央勞動委員會提出的調解方案，但資方遲遲未明確表態，最終導致協商破裂；但工會也強調，即使正式展開罷工，仍會持續尋求與資方達成協議的可能性。

三星管理層則指出，公司已大致接受有關分紅等相關的訴求，但工會仍堅持資方必須提高虧損事業部門員工的薪資補償，該公司認為這個要求太超過，違反其「有績效才有獎勵」的基本治理原則，並指若放棄此原則，不僅影響公司本身，也可能對其他企業及整體產業帶來負面影響。

工會先前呼籲三星管理層取消現有的分紅上限，撥出十五％的營業利潤做為員工分紅，並正式納入勞動契約中。但三星管理層提議撥出十％營業利潤做為員工分紅，同時發出超越同業標準的一次性獎金，並堅稱將取消分紅上限予以「制度化」長期而言是無法支撐的。

三星的勞資爭議令南韓各界憂心忡忡。為了因應工會罷工對生產的影響，三星已削減晶片產能，此舉可能波及南韓經濟和全球供應鏈；因半導體約占南韓出口的三十五％，是南韓經濟的重要支柱，而在全球掀起人工智慧（AI）浪潮之際，三星又是輝達、蘋果、AMD、Google和Meta等科技大廠的記憶體晶片主要供應商。

南韓央行預估，三星工會罷工十八天後，生產線要恢復正常，大約需要三週時間，期間半導體生產中斷所造成的損失將達三十兆韓元（約六三〇〇億台幣），相當於南韓GDP（國內生產總值）將減少〇．五個百分點。

在中央勞動委員會調解三星勞資爭議破局後，南韓總統李在明表示，工會罷工行動應有「適當限制」，並指投資人（股東）才應該享有營業利潤；讓員工享有固定比例的營業利潤，且納入勞動契約，這令人難以理解。

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