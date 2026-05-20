書劍集》華許的真正挑戰

做為聯準會主席，華許的真正挑戰是如何搞定其他委員的不同意見。（路透）

◎歐陽書劍

因為油價高漲，美國消費者物價指數（CPI）年增率再竄高，而失業率雖在歷史的相對低點，新增就業人數卻不亮眼，使貨幣政策難以得出周全的解方；不過，這些是美國聯準會（Fed）的挑戰，即將就任聯準會主席的華許（Kevin Warsh）只是其中的一員。做為聯準會主席，華許的真正挑戰是如何搞定其他委員的不同意見。

受美國總統川普欽點，似乎銜命為降息而來的華許，在國會聽證會中雖強調獨立性，且聲明決策不會受政治干擾；但他本身的主張本就明確，一向傾向縮減聯準會的資產負債表規模，最近並認同降息，看似將會矛盾地操作不同方向的長短期利率。

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聯準會決定貨幣政策的公開市場委員會（FOMC）採簡單多數決，過半即通過議案。為了維持金融市場對聯準會誠信與政策穩定性的信心，聯準會主席通常會極力爭取「全數通過」或僅有「極少數反對」；不過，主席雖負責制定議程並能引導討論，在正式投票前，還會與成員私下溝通，可是主席並沒有「否決權」，他的一票與其他委員權重完全相同。

華許就任後若想儘速地應和川普的降息要求，則除了要說服將留任聯準會理事的前主席鮑爾外，在四月底的前次FOMC會議中，還有漢馬克（Beth M. Hammack）、卡什卡里（Neel Kashkari）以及羅根（Lorie K. Logan）等三位相對鷹派的委員不認同前次會後聲明，他們認為聲明中不應納入貨幣政策會傾向寬鬆的文字，顯然對降息的疑慮更深。

除了降息，「縮表」也是華許的重要主張，他認為聯準會長期持有巨額債券，實際上是在進行信用分配與執行財政政策，且損害了金融市場價格發現機制，因此應儘速縮減規模，回歸到一個更看不見的角色。

然而，在華許的主席任命案於五月十三日通過國會表決後的隔天，另一位聯準會理事巴爾（Michael Barr）就發表了論點相左的演講，強調聯準會雖不應過度干預或參與市場，可是其資產負債表的規模大小，不代表角色的輕重；若是聯準會在資產面過度減持債券，相當於負債面銀行存放於聯準會的準備金也會降低或不足，聯準會可能會因為需要頻繁干預，反而增加在市場出現的足跡。

聯準會維持物價穩定和最大就業的任務和其他央行大致一樣，FOMC的每位委員也都想要達成目標；不過，不是每個人都認同主席的方法。

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