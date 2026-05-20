數發部升級指引 攜手生態圈AI育才

數位發展部數位產業署昨日發布「AI產業人才認定指引3.0」。（數發部提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著生成式AI與代理式AI快速發展，人工智慧人才已成為全球競逐的重要戰略資源。數位發展部數位產業署昨發布「AI產業人才認定指引3.0」，新增「AI治理素養」與「AI協作與開發」兩大能力項目，並攜手Hahow好學校、台灣人工智慧學校（AIA）、人工智慧科技基金會（AIF）等生態圈夥伴，共同推動AI人才培育。

數發部長林宜敬表示，AI人才已是國家核心競爭力，數發部透過建構AI人才類型與能力框架，引導生態系夥伴共同培育人才能力。他指出，「AI產業人才認定指引」建立起企業、培訓機構、認證單位與學習者之間的共通基準，有助形成完整的人才培育生態系，也讓台灣AI人才政策從單純的人才培訓朝向產業生態整合發展。

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數產署指出，3.0版本有兩項重要更新，首先，因應今年一月公布的「人工智慧基本法」，新增「AI治理素養」能力，協助人才建立AI應用風險管理與治理意識；其次，隨Vibe Coding（氛圍編程）與Agentic AI（代理式AI）等興起，新增「AI協作與開發」能力，強化人才與AI工具協作及開發的實務能力。此外，新增「推薦學習資源」，納入AIA與Meta共同開發的「好好用AI」素養教材，以及與AIF聯名開發的公版教材，提供產業與民眾更系統化的學習資源。

數產署同時宣布與線上學習平台Hahow展開合作，未來該平台線上課程將對齊指引的人才分類與能力類型，讓民眾與企業可依循此架構快速找尋適合的課程。

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