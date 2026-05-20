AI應用加速 Meta啟動裁員、重組

臉書母公司Meta二十日將展開裁員與調職計畫，規模約達公司20％人力。（路透資料照）

將裁減8千人 並將7千人分配至AI相關工作

〔編譯魏國金／綜合報導〕臉書母公司Meta二十日將展開裁減約八千名員工作業，同時將七千名職員分配至與人工智慧（AI）計畫有關的工作，此波裁員與調職的規模約達公司二十％人力。

下半年有更大規模裁員

Meta人力資源主管蓋爾（Janelle Gale）在備忘錄中指出，今年下半年，公司將展開另一波規模更大的裁員。截至今年三月底，Meta員工達七萬七九八六人。

請繼續往下閱讀...

備忘錄指出，公司計畫將另外七千名員工調往與AI相關的新專案工作，包括應用AI工程（AAI）與代理轉型加速器（ATA）團隊，並減少管理層職位，「我們相信這將使我們更有生產力，並使工作獲益更大」。

蓋爾稍早在另一份備忘錄中表示，Meta也已關閉準備新聘的六千個職缺，做為這波人力調整的一環。

渣打︰2030年裁後勤15％

另，渣打銀行宣布，計畫在未來四年減少近八千名人力，成為首批公開如何利用AI精簡人力的全球性銀行。總部位於倫敦的渣打銀行聲明指出，將在二〇三〇年縮減公司後勤職位十五％人力，並擴大AI的實際應用；截至去年底，該公司後勤部門員工約五萬二二七一人。

渣打銀行執行長溫特斯（Bill Winters）指出：「這並非削減成本，而是以我們投入的金融資本與投資資本，取代部份低價值的人力資本。」他補充，受影響的員工將提前收到「非常明確的通知」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法