馬斯克提告敗訴 OpenAI排除IPO障礙

由九人組成的美國聯邦陪審團十八日一致判決，全球首富馬斯克提告OpenAI及其執行長奧特曼案，因過了訴訟時效予以駁回。（美編組合成）

主張捐贈3800萬美元是為慈善、非營利 但超過訴訟時效 遭陪審團駁回

〔編譯魏國金／綜合報導〕由九人組成的美國聯邦陪審團十八日一致判決，全球首富馬斯克提告OpenAI及其執行長奧特曼案，因過了訴訟時效予以駁回，主審法官羅傑斯接受該裁決，為開發出聊天機器人ChatGPT的OpenAI公開上市之路掃除障礙。

馬斯克發文︰將上訴

馬斯克隨後發文表示，「我將向第九巡迴上訴法院提出上訴。對於OpenAI案，陪審團與法官未就案件的實質內容、而是依據日期的技術性做出判決。」

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此判決被視為攸關OpenAI與整體人工智慧（AI）未來發展的關鍵時刻，涉及如何應用及誰應受益的議題；該判決也讓估值有望達一兆美元的OpenAI首度公開募股（IPO）之路變得明朗。

法新社報導，如果OpenAI敗訴，將破壞該公司的IPO計畫，瓦解其與微軟、亞馬遜及軟銀集團等主要投資人的關係。OpenAI已完成矽谷史上規模最大的一輪融資，從眾多科技巨頭籌資一二二〇億美元。

二〇二四年八月，馬斯克提告OpenAI執行長奧特曼與總裁布羅克曼，指控他們「操縱」了他，讓他以為所捐贈的三八〇〇萬美元是協助成立一家造福人類的非營利AI公司，但該公司卻變成營利企業，並接受微軟與其他投資人數百億美元投資。馬斯克稱OpenAI的行為「竊取了一家慈善機構」。

奧特曼、馬斯克等人於二〇一五年成立OpenAI，二〇一八年馬斯克離開董事會，翌年OpenAI成立非營利業務。之後，馬斯克也成立自己的AI新創公司xAI，該公司現在隸屬其太空與火箭公司SpaceX。

OpenAI主張，馬斯克的提告動機更多是為了扶植自己的AI公司。此外，違反慈善信託的提告時效為三年，不當利得的告訴時效為兩年，馬斯克的提告行動皆過了時效。

OpenAI律師薩維特表示，陪審團的判決證實該訴訟是偽善企圖，旨在破壞競爭對手；「馬斯克可以提出指控，可以說他的故事，但九名陪審人員發現，他的故事就只是故事，而非事實」。

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