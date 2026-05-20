財經青紅燈》三星罷工事件的省思

由於不滿薪資與績效獎金制度，南韓三星電子工會計畫自5月21日起發動為期18天的罷工行動，引發全球關注，目前勞資雙方協商仍無果。（路透）

由於不滿薪資與績效獎金制度，南韓三星電子工會計畫自5月21日起發動為期18天的罷工行動，引發全球關注，目前勞資雙方協商仍無果。隨著三星罷工危機倒數計時，南韓地方法院18日批准資方提出的部分禁令申請，要求罷工期間仍須維持防護設備及晶圓安全相關作業人力與運作規模，避免生產線受影響。此等「不影響生產」的罷工可說是聞所未聞，凸顯南韓各界對罷工案的高度憂慮。

三星電子罷工事件最終發展為何仍未定，但整起事件引發一些省思。首先，三星電子是全球舉足輕重的消費電子產品、晶片和電子元件製造商，目前三星電子占南韓出口約四分之一，一旦發生大罷工，預估南韓每日將面臨約1兆韓元（約221億台幣）的經濟損失；業界人士更估計，若半導體相關材料因罷工而必須棄置，經濟損失上看100兆韓元（約2.21兆台幣），三星電子對南韓經濟的影響可想而知。

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相較於南韓的「財閥經濟」愈加失衡，台灣不僅有「護國群山」，且中小企業蓬勃發展，但台灣仍應引以為鑑，尤其近年產業失衡情況愈發明顯。

另，三星電子工會之所以要求提高績效獎金，主因AI需求帶動獲利暴增，工會要求取消分紅上限，撥出15%營業利益做為員工分紅，並正式納入勞動契約中；三星管理層則提出營業利益10%做為獎金，並提供一次性獎金。業界估算，按工會方案，涉及金額高達40兆韓元（約8840億台幣），足以收購一家具全球競爭力的半導體公司或AI企業，資方不肯輕易低頭可以理解。

然而，AI供應鏈獲利暴增也是不爭的事實，隨著各國持續投入AI基礎建設，這波AI紅利相當驚人，相關廠商除了擴大生產、增加資本支出之外，如何與員工共享AI紅利以免引爆勞資衝突，可能是未來供應鏈廠商都會面對的難題。（鄭琪芳）

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