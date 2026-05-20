盤勢分析》美公債殖利率走高 台股居高思危

因美國公債殖利率創2007年來高點，市場對高通膨持續的憂慮漸深，將影響股債市場，外資近2週偏向提款台股，建議投資人居高思危。（資料照）

美國科技股疲弱，台積電ADR跌逾2%，油價居高不下，通膨陰影籠罩市場，且美國30年期公債殖利率持續站穩5%，今年降息機率降低，甚至傳出可能升息，導致股市持續疲軟，昨加權指數開平後走低，漲多的千金股成海嘯第一排，共8檔盤中觸及跌停，印能（7734）、群聯（8299）收跌停，以中小型個股為主的櫃買指數表現比大盤疲弱。

加權指數終場下跌716.26點、跌幅1.75%，以4萬175.56點作收，跌破月線4萬235點支撐，成交量近1.1兆元。櫃買則重挫2.8%，跌破400點大關，收在398.18點。

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昨電子權值股疲弱，台積電（2330）收跌35元，台達電（2308）儘管宣布強化布局電動車、高效能運算商機，也收跌逾5%，聯發科（2454）、日月光投控（3711）則重挫逾7%。不過，因AI需求帶動PCB材料漲價，PCB族群逆勢抗跌，楠梓電（2316）、敬鵬（2355）、柏承（6141）等漲停作收。

外資昨大賣632.35億元、投信買超71.77億元、自營商賣超223.52億元，三大法人合計賣超784.09億元；外資台指期淨空單昨增加380口，累計外資台指期淨空單約4.5萬口。

元大投顧指出，昨日加權指數、櫃買指數雙雙失守月線，回歸盤面來看，美伊戰爭消息對國際股市影響逐漸消退，但因美國公債殖利率創2007年來高點，市場對高通膨持續的憂慮漸深，將影響股債市場，外資近2週偏向提款台股，建議投資人居高思危。（記者歐宇祥）

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