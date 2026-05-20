台北國際觀光博覽會點火 業者看好業績年增10％

第20屆台北國際觀光博覽會22日開展，看準夏日出國旅遊熱潮，多家航空公司與旅行社推出旅展優惠。（中央社）

本週五登場

雄獅旅遊表示，預估TTE旅展線上加線下業績將較去年同期成長約1成，因應票價調整，在TTE旅展現場推出出遊北海道最高可折2萬元。（雄獅旅遊提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕2026台北國際觀光博覽會（TTE）將在5月22~25日登場，觀光旅遊業者紛紛推出優惠方案搶商機。業者指出，雖然中東戰火推升油價波動，影響機票價格漲幅10%~15%，但整體旅遊市場買氣持續暢旺，且在多項優惠行程吸睛下，預估帶動整體業績可望年增10%以上。

2026台北國際觀光博覽會是上半年全台最大旅展，預估可以吸引超過30萬人參觀。

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雄獅：日韓線Q2參團人次年增3成

雄獅旅遊（2731）指出，整體旅遊需求熱度不減，第二季包括日本線、韓國線，參團人次年增近30%，部分熱門檔期訂單能見度已達12月，TTE將瞄準暑假親子旅遊商機，推出泰國、韓國、沖繩等親子熱門地點優惠行程，而因旅客現在更重視深度體驗，使得「運動旅遊」、「鐵道旅遊」與「郵輪假期」成為今年最具潛力的黑馬，將在TTE現場打造全球鐵道專區，帶動買氣，預估TTE線上加線下業績，將較去年同期成長約10%。

長榮航空（2618）直營旅行社長汎假期指出，近期中東局勢動盪，油價波動影響機票價格漲幅10%~15%，也推升了旅遊開銷，將在TTE祭出旅展破盤價，以及「現場下單專屬好康」，預估今年整體業績可望年增10%~15%。

長汎：歐美直飛航點需求明顯提升

根據長汎的觀察，受到近期國際情勢影響，旅客規劃歐美長線旅遊時，對於「直飛航點」的需求明顯提升，主要是考量降低轉機與航班異動風險，以提升旅程安全穩定為優先，預期今年歐美直飛航點的旅遊行程將會熱銷。

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