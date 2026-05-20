中企大幅擴產》三星前總裁、希捷高層示警 記憶體族群股價重挫

三星電子前總裁慶桂顯示警，隨中企大幅擴產，全球記憶體供給最快在明年下半年遽增，屆時價格恐反轉下跌，2028年需求恐萎縮。（彭博）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體再度被利空消息籠罩，曾任三星電子半導體部門總裁、現任顧問的慶桂顯示警，隨著中國記憶體廠大幅擴產，全球記憶體供給最快將在明年下半年急遽增加，屆時價格恐反轉下跌；他更直言，若AI投資報酬率不如預期，2028年記憶體需求甚至可能出現萎縮風險。

最快明年下半年開跌 2028年需求恐萎縮

慶桂顯並認為，南韓三星、SK海力士雖在全球記憶體市場占主導地位，在DRAM市場高達70%的市占率，但南韓在IC設計領域的占比僅1.5%，相較於台灣擁有完整供應鏈，南韓缺乏從設計到製造完整串聯的半導體生態系，他對南韓產業結構的脆弱性感到憂心。他建議南韓應朝深科技（Deep Tech）製造國家轉型，除鞏固記憶體優勢，也應提升IC設計市占率，並在系統半導體、主權AI等先進技術領域建立獨立能力，進一步導入製造業應用。

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慶桂顯點出南韓產業結構隱憂

讚台灣擁完整半導體供應鏈

南韓媒體報導，慶桂顯日前在韓國工程院（NAEK）論壇中發表專題演講，他示警，目前中國記憶體廠正大幅擴產，全球供給可能在2027年下半年急遽增加，屆時價格將反轉下跌，2028年上半年將全面可見價跌。

他說，全球掀起AI資料中心的建設潮，包括大型科技公司持續增加GPU、高頻寬記憶體（HBM）及高容量DRAM採購，帶動記憶體成長動能強，若未來大型科技公司的投資報酬率開始下滑，企業可能縮減AI投資規模，屆時不僅記憶體價格將承受壓力，整體儲存需求也可能同步轉弱。

希捷：技術轉型 不盲目擴產

硬碟機大廠希捷（Seagate）高層也指出，公司寧可選擇「技術轉型」也不盲目擴產。市場認為，大廠此一說法，意味著擔心瘋狂擴產恐導致產能過剩。

同時，DRAM現貨價格持續出現雜音，分析師指DDR4現貨報價從1月底的79美元高點，至今跌破60美元大關，致使市場復甦的樂觀氛圍蒙上陰影，加上慶桂顯公開示警、南韓政府攔阻三星罷工，衝擊記憶體族群昨股價爆量重挫，南亞科（2408）、華邦電（2344）、旺宏（2337）股價皆收跌停。

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