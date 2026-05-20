核三乾貯137億標案 外商控護航 台電斥抹黑擬提告

美商合泰昨赴經濟部抗議。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕核三乾貯標案掀美商「內戰」。美商合泰昨赴經濟部抗議，質疑台電一三七億元核三乾貯案評選不公；台電強調招標與審查全程依法辦理，核安更是最高原則，合泰不實指控重創台電聲譽與社會信任，將研議採取法律行動。

合泰委任律師郝燮戈指出，合泰具核一、核二相關實績，全球已交付逾二三〇〇套系統；反觀得標的NAC團隊，其製造商未取得美國核管會（NRC）或日本核能管制機關（NRA）核安品保認證，且在設備安全分析上更存在重大違規，卻仍通過審查並得標，「結果非常詭異」。

請繼續往下閱讀...

不過，據了解，NAC並非完全沒有實績，核二室外乾貯即是NAC承攬。

合泰認為核能重啟有壓力，導致台電草率決標。但台電回應，核三乾貯案三年前開始辦理三次公開閱覽，歷經兩次招標與四次審查會議，都是專家逐條檢視兩家廠商逾千頁文件，於今年五月決標，絕非倉促決定。

針對合泰質疑NAC資格不符規範，台電表示，NAC已提出符合採購要求的實績證明，相關品保資格也可於美國機械工程師協會（ASME）網站查詢；至於授權人簽署投標文件部分，台電也已函詢行政院公共工程委員會，確認符合法規。

硼酸濃度成爭議核心

此次爭議核心在於硼酸濃度標準，合泰質疑，NAC未符合台電要求的硼酸濃度安全標準，恐影響放射物質吸收能力並危及核安。台電則澄清，大於二〇〇〇ppm是核三燃料池現況，並非採購標準，但未來得標廠商申請建照時，須提出安全分析報告，且不得以高於二〇〇〇ppm標準分析。

台電說明，燃料池加入硼酸可提升核燃料穩定性，除池內控制外，各家乾貯桶製程也會加入不同程度的硼，因此實際操作上可透過池子濃度與燃料擺放位置來提高穩定度；若招標文件明定特定濃度，反而恐有綁標疑慮。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法