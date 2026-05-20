AI臨床實戰經驗成焦點／台灣首辦智慧醫療展 WHA場邊秀實力

外交部領軍台灣醫療國家隊，世界衛生大會（WHA） 期間於日內瓦首度舉辦「2026臺灣智慧醫療與健康產 業展」。 （貿協提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕外貿協會受外交部委託，本月十七日至十九日首度於瑞士日內瓦舉辦「台灣智慧醫療與健康產業展」，這是外交部首度於世界衛生大會（WHA）期間於當地舉辦的專業醫療展，由頂尖醫院與科技大廠組成三十家國家級醫療戰隊，AI臨床實戰經驗更成焦點。

貿協說明，參展陣容有台大醫院、台北榮總、馬偕醫院、新光醫院、奇美醫院等頂尖醫院，以及廣達電腦、宏碁智醫等七家科技公司，合計三十家。展覽實地演示由國內醫學中心運行的AI輔助診斷、遠距醫療平台及自動化醫院管理系統，代表台灣不僅提供高精密設備，更將全球領先的臨床實務經驗轉化為可複製的數位解決方案，輸出至全球市場。

請繼續往下閱讀...

另，半導體實力轉化為全球貢獻也能看見，台灣館以「Chip In With Taiwan」為設計主軸，巧妙結合台灣在全球半導體（Chip）供應鏈的關鍵地位，更傳達台灣積極「參與、貢獻（Chip in）」的熱忱。展館空間語彙具體呼應「WHO Cares？ TAIWAN Cares！」的精神，展現台灣在醫學臨床應用與資通訊（ICT）技術整合下的卓越韌性。

展覽期間，包含新光醫院、廣達、鈦隼生物科技、世延生醫等，也發表最新智慧醫療與健康科技技術應用；衛福部則辦理各式論壇，邀請各國醫療專家與台灣醫界領袖進行深度對談，各大醫院領袖及企業家組成的代表團展覽後並前往日內瓦人工智慧醫療保健中心（AI HUB）、洛桑聯邦理工學院日內瓦校區、傑洛利耶創新中心等進行深度交流。

根據CEO World Magazine「二〇二五全球最佳醫療體系排名」，我國蟬聯全球第一，在醫療可近性與政府準備度上展現優異指標。日內瓦作為全球公共衛生樞紐，每年WHA吸引超過一九〇國代表與會。我國透過此次實戰成果展示，向世界證明追求全民健康覆蓋的路上，「台灣是不可或缺的專業貢獻者」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法