盤勢分析》外資空單大減 月線有撐

台股融資餘額居高不下、本益比來到波段高點，須注意520後期貨換倉及Fed對市場風向變化，但大盤若要再過高，量能需持續擴張至1.4~1.5兆元以上。（資料照）

美債殖利率大幅飆高，川習會無重大進展，加上美伊戰事恐增溫，帶動油價上漲，美股上週五全面拉回，費城半導體指數重挫4%，台股再度迎來壓力測試，昨日早盤一度狂瀉1002.19點，摜破月線，4萬點大關岌岌可危，OTC指數亦回測月線，股王信驊（5274）逼近跌停，所幸出現低接買盤進場點火，聯發科（2454）逆勢翻紅，緩解盤面恐慌情緒，跌幅快速收斂，被動元件、低軌衛星、機器人等相關族群吸引資金進駐，惟台積電（2330）出脫世界先進（5347）持股，引發相關子公司股價重挫，加權指數終場下跌280.54點，收在4萬891.82點，月線失而復得，成交量縮至1.02兆元。

玉山市值動能50 ETF經理人楊立楷指出，大盤若修正至月線支撐附近，可視為中長期布局時機。不過，台股融資餘額居高不下、本益比來到波段高點，顯示市場情緒已走向非理性階段，基於地緣政治事件尚未落幕，包括消息面與國際油價等仍將牽動市場情緒，需留意短線過熱所帶來的震盪風險。

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啟發投顧副總容逸燊分析，早盤00403A破發後暫時止穩，OTC回測月線後也止穩向上，上半週波段拉回應可告一段落，須注意520後期貨換倉及Fed對市場風向變化，高檔股雖遭投信激烈換股，但整體資金仍在場內，可推升股市持續向上，但若要再過高，量能需持續擴張至1.4~1.5兆元以上。

三大法人昨合計賣超434.5億元，其中外資大賣452.4億元、投信大買157.1億元、自營商賣超139.2億元；外資台指期淨空單昨大減5967口，累積外資台指期淨空單降至約4.5萬口。（記者卓怡君）

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